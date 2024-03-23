Украина покупает два реактора для Хмельницкой АЭС у Болгарии: подробности

Если первый реактор доставят вовремя, то "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два-три года, заявил Петр Котин.

Украина рассчитывает на подписание в июне 2024 года соглашения о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Таким образом Киев будет пытаться компенсировать потерю Запорожской АЭС с шестью реакторами, которую оккупировала Россия. Об этом сообщил в интервью Reuters президент компании "Энергоатом" Петр Котин.

Новые реакторы планируют построить на Хмельницкой АЭС на западе Украины. По словам Котина, они будут оснащены оборудованием российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии.

"Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются... Я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования", — заявил глава "Энергоатома".

Также ведутся переговоры с американской компанией General Electric по изготовлению турбины для энергоблока.

Ожидается, что пусковые работы на новом реакторе могут начаться через два-три года. Второй реактор установят позже, сроки чиновник не озвучил.

Котин заявил, что Болгария ранее оценивала два реактора в 600 млн долларов, впрочем София стала озвучивать более высокие цены, поскольку подобное оборудование можно приобрести, кроме Болгарии, только в Российской Федерации.

Он добавил, что "Энергоатом" также намерен построить еще два реактора на Хмельницкой АЭС на базе американского реактора AP-1000. Уже в начале апреля компания начнет бетонировать два новых блока.

Напомним, 14 марта на Хмельницкой АЭС произошло отключение второго энергоблока. В "Энергоатоме" объяснили, что ситуация не аварийная.

22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.