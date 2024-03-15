На Хмельницкой АЭС остановился энергоблок: что случилось

Как пояснили специалисты "Энергоатома", сейчас есть проблемные моменты с оборудованием турбины, производящей электроэнергию, а не с реактором, то есть это не аварийная ситуация.

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В четверг, 14 марта, стало известно, что на Хмельницкой АЭС произошло отключение второго энергоблока. О том, что произошло на станции, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" на официальной странице в Facebook.

Несмотря на фейки российских пропагандистов об американском топливе или аварийной ситуации, в "Энергоатоме" сообщили, что 13 марта произошло отключение второго энергоблока от сети из-за "колебания параметра осевого смещения ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата с тенденцией увеличения". Сейчас выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений.

"В условиях профицита на рынке электроэнергии было решено отключить турбоагрегат для выяснения и устранения причины отклонения", — отмечает пресс-служба.

Иначе говоря, или доступными словами, есть реактор, где топливо греет воду. Как рассказывает специалист "Энергоатома", эта вода образует пар, который через парогенераторы и системы труб попадает и крутит турбину, которая непосредственно и производит электроэнергию. Сейчас есть проблемные моменты с оборудованием этой турбины, а не реактором.

"То есть никакого отношения к авариям это не имеет. Это не аварийная ситуация. Действительно, там есть вопросы по оборудованию. Его просто вывели в ремонт, чтобы оно работало нормально", — пояснил специалист "Энергоатома".

Как сообщила пресс-служба, сейчас в работе находятся 7 энергоблоков АЭС, все — на номинальной мощности. Общая мощность АЭС составляет 5900 МВт.

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Напомним, в "Энергоатоме" сообщали, что после окончания шестилетнего срока пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах оккупированной Запорожской АЭС, его дальнейшая эксплуатация может привести к разрушению целостности топливных элементов. Как следствие, это может стать причиной радиационной аварии.