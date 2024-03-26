В 2024 году из госбюджета потратят на телемарафон более полумиллиарда гривен, — Prozorro

В целом, по подсчетам журналистов, с начала полномасштабного вторжения производители контента для "Единых новостей" и FreeДом получили из государственного бюджета 1,21 млрд грн.

В марте текущего года Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" подписало несколько соглашений о производстве и распространении контента на протяжении 2024 года для программ "Единые новости #UAразом" и "FreeДом". Общая сумма данных соглашений составляет 568 миллионов гривен. Об этом стало известно из данных системы "Прозорро".

Согласно данным издания "Наши деньги", во время полномасштабного вторжения Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ") и государственный телеканал "Рада" уже выплатили производителям контента для марафонов общую сумму в размере 1,21 миллиарда гривен.

Наибольший контракт на 2024 год стоимостью 190 млн грн получило ООО "Мы — Украина". Фирма появилась в телемарафоне в конце 2022 года после того, как "Новинная группа Украина" Рината Ахметова сдала свою лицензию государству, а ее тележурналисты перешли на новый телеканал "Мы — Украина". За чьи деньги финансировался телеканал до получения первого государственного подряда, неизвестно. Бенефициаром новой фирмы является Игорь Петренко.

Данные Прозорро

Остальные заказы распределили между телеканалами, участвующими в изготовлении контента для марафонов "Единые новости" и "FreeДом", следующим образом:

ООО "СЛМ Новости" Виктора Пинчука получило в этом году два заказа на сумму около 190 млн грн. В том числе 142 млн грн – на "Единые новости" (по 158 тыс. грн в час) и 48 млн грн – на "FreeДом" (по 90 тыс. грн в час). В прошлом году цены от этой фирмы были на 9% ниже – 143 тыс. грн и 82 тыс. грн в час соответственно.

Данные Прозорро Данные Прозорро

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" из группы Игоря Коломойского получила 139 млн грн на "Единые новости" (по 155 тыс. грн в час), а Иностранное предприятие "1+1 Продакшн" – 48 млн грн на "FreeДом" ( по 92 тыс. грн в час). В прошлом году цены для них были на 9% ниже – 141 тыс. грн. и 84 тыс. грн. час соответственно.

Данные Прозорро Данные Прозорро

Напомним, что в январе в издании The New Yourk Times писали, что Национальный телемарафон "Единые новости", призванный противостоять российской дезиформации и поднимать боевой дух, подвергается критике за то, что рисует радужную картину войны и не готовит украинцев к затяжной войне.

А 13 декабря народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, заявил, что национальный телемарафон не эффективен, но его нечем заменить.