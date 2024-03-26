После СНБО: Алексей Данилов станет послом в Норвегии, — нардеп

Официальная информация о будущей должности уже бывшего секретаря СНБО пока неизвестна.

Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов после увольнения станет послом в Норвегии. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Данилов идет в послы", — написал он.

Позже он добавил, что Данилов отправится в Норвегию.

Пост Гончаренко

Отметим, что официальной информации по этому поводу пока нет.

Зеленский уволил Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александра Литвиненко с позиции главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы во вторник, 26 марта, опубликованы на официальном портале Офиса президента Украины.

Напомним, президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 11 февраля, продолжил кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. Своими указами он сменил руководителей Объединенных сил ВСУ, Десантно-штурмовых войск и Сил теробороны.

А 16 марта полковника Юрия Игната уволили с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. МИД направило соответствующий запрос на агреман британской стороне.