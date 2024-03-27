Зеленский объяснил, с какого возраста могут мобилизовать, и отрицает призыв с 18 лет (видео)

Президент Владимир Зеленский отметил на встрече со студентами СумГУ, что сейчас действует закон, где определен мобилизационный возраст — 27 лет.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область встретился со студентами Сумского государственного университета. О своем разговоре с молодежью он рассказал в собственном Facebook и выложил видео этой встречи.

Вопросы к президенту были разнообразными, но самым первым стал актуальный вопрос мобилизации и нового законопроекта. Студентов волновало, станут ли мобилизовать выпускников вузов перед поступлением в магистратуру, аспирантуру, интернатуру в течение тех двух месяцев перерыва, который возникает между выпуском и поступлением.

Во-первых, Зеленский отметил, что сейчас действует закон, где определен мобилизационный возраст — 27 лет. До введения нового закона предлагается снижение возраста до 25 лет, но это еще не утверждено.

"Поэтому если эти выпускники не мобилизационного возраста, они так или иначе не подпадут под мобилизацию. Так действует настоящий закон. И не верьте нарративам о мобилизации 18-летних", — уточнил президент.

Во-вторых, он призвал молодежь иметь критическое мышление, обращаться к официальным источникам и не слушать нарративы, которые довольно часто распространяются: сознательно — врагами, неосознанно — украинскими политиками и медийщиками.

"Очень много разной информации, она частично провокационная, недостоверная, даже негативная. И направлена на разъединение нашего общества, на отделение гражданского общества от военных, и наоборот. Поэтому заметьте, что ТикТок — это не лучшая книга", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил студентов-сумчан, что они учатся именно в Украине, потому что заботятся о стране, доверяют ВСУ.

"Очень приятно, что в университете много студентов, есть жизнь. Это свидетельствует, что у нас есть будущее. Ведь технологии и прогресс рождаются молодыми, а опыт приходит позже. Вы — очень важны, потому что вы — наше будущее", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, студенты интересовались, в частности, политикой государства по возвращению наших граждан, выехавших во время полномасштабного вторжения России, вероятными изменениями в образовательном законодательстве, состоянием рождаемости в Украине и программами мотивации для предотвращения демографических рисков, среди которых ключевой президент назвал безопасность во всех ее аспектах.

"Есть несколько стран в мире, которые действительно работали над программами 3+ детей, потому что уменьшалось количество населения, увеличивалось число пожилых людей. Поэтому после войны об этом подумаем, а вообще Украину ждет демографический бум", — заверил Зеленский.

Напомним, Фокус писал, что президент Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, во время которой посетил раненных бойцов, которые проходят лечение в местном госпитале, а также вручил награды украинским защитникам и побывал в командном пункте 117-й отдельной бригады территориальной обороны.