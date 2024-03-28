Минилаборатория в рюкзаке для доставки еды: в Житомире разоблачили "дилеров" амфетамина (фото)

По информации полиции, к изготовлению психотропов причастны трое товарищей, жителей одного микрорайона города. В частности, мужчины отправили "товар" с психотропами по почте под видом сгущенного молока.

На территории одного из жилых массивов Житомира в гаражных помещениях украинцы обустроили лаборатории и синтезировали там амфетамин. Оборудование в подпольных цехов "наркодилеры" переносили в рюкзаке популярной службы доставки, а распространяли "товар" по почте. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Житомирской области.

По информации правоохранителей, к изготовлению психотропов и их распространения в Житомире и за пределами области причастны трое товарищей, жителей одного микрорайона города. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Какой "товар" продавали фигуранты

Полицейские Житомирщины выяснили, что противоправную деятельность один из старших мужчин развернул еще в сентябре 2023 года. Сообщается, что для этого он наладил схему приобретения прекурсоров и подыскал гаражное помещение в кооперативе микрорайона Крошни, где обустроил лабораторию. Там мужчина и синтезировал амфетамин, а реализовывал "товар" клиентам неподалеку от собственного жилья.

Наркотики сбывали в рюкзаке службы доставки

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, неподалеку, в соседнем гараже, двое жителей Житомира в возрасте 40 и 33 лет, также реализовывали подобный "бизнес-план".

"Там они изготавливали амфетамин в крупных размерах. В частности, в одном из случаев мужчины отправили по почте пакет с психотропами под видом сгущенного молока клиенту в Запорожскую область", — говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что 40-летний мужчина использовал терморюкзак популярной службы доставки для маскировки незаконной деятельности.

"Именно в этой сумке он переносил колбы и оборудование в подпольный цех по изготовлению психотропов", — отмечают правоохранители.

Полиция провела обыски в гаражах и жилье фигурантов

Во вторник, 26 марта, следователи полиции Житомирщины, при силовой поддержке РПОП в области, провели 13 обысков в гаражных помещениях кооператива и жилье фигурантов. На местах событий работала криминалистическая лаборатория ГУНП области.

Правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, уже готовый к сбыту амфетамин, наркотические вещества, деньги и гранаты.

Мужчинам сообщили о подозрениях

В этот же день следователи полиции Житомирщины, по согласованию с областной прокуратурой, сообщили мужчинам о подозрениях в совершении ряда уголовных преступлений. Речь идет о незаконном производстве, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

А ранее судимому житомирянину дополнительно инкриминируется незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров (ч. 2 ст. 311 УК Украины).

Сейчас, как уточнили правоохранители, мужчинам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.