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Военный Фокус

Выманили из ЕС в Украину и арестовали: СБУ обезвредила преступную наркогруппировку (фото)

СБУ, наркоторговля
Фото: СБУ | Сотрудники СБУ задержали наркоторговцев

По данным спецслужб, трое граждан Украины тайно выехали в Евросоюз в начале полномасштабного вторжения российских войск и наладили там наркобизнес.

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Служба безопасности Украины нейтрализовала международную преступную группировку, которая продавала тяжелые наркотики в Евросоюз. В результате спецоперации в Киеве и Запорожье задержаны семь участников наркосиндиката. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чтобы их задержать, сотрудники СБУ провели оперативную комбинацию, в ходе которой фигуранты были "выведены" на территорию Украины и задержаны", — говорится в сообщении.

Трое организаторов наркобизнеса оказались жителями Запорожья, которые в начале полномасштабного вторжения РФ тайно выехали в ЕС и скрывались в одной из Балканских стран.

СБУ, наркоторговля, метадон Fullscreen
Сотрудники СБУ задержали наркоторговцев

"По данным следствия, злоумышленники наладили сбыт в страны ЕС оптовых партий синтетического наркотика — метадона, который получали от своих "поставщиков" из нескольких регионов нашего государства", — отметили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что для того, чтобы перевозить "товар" через границу наркокурьеры вшивали его в подкладку верхней одежды или прятали в багаже среди личных вещей. Таким образом организаторы наркобизнеса надеялись получать "прибыль" в размере 10-12 млн грн ежемесячно.

Все семеро фигурантов задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев Fullscreen
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев Fullscreen
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев Fullscreen
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев
Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев

Напомним, глава СБУ Василий Малюк 25 марта в интервью телеканалу ICTV рассказал как вместе с Александром Сырским (который на тот момент возглавлял ОСУВ "Хортица") задержали предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага за "идею" и не получая денежного вознаграждения.

Также 26 марта Служба безопасности Украины задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые по указаниям кураторов из Москвы пытались подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины.