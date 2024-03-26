Выманили из ЕС в Украину и арестовали: СБУ обезвредила преступную наркогруппировку (фото)

По данным спецслужб, трое граждан Украины тайно выехали в Евросоюз в начале полномасштабного вторжения российских войск и наладили там наркобизнес.

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Служба безопасности Украины нейтрализовала международную преступную группировку, которая продавала тяжелые наркотики в Евросоюз. В результате спецоперации в Киеве и Запорожье задержаны семь участников наркосиндиката. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чтобы их задержать, сотрудники СБУ провели оперативную комбинацию, в ходе которой фигуранты были "выведены" на территорию Украины и задержаны", — говорится в сообщении.

Трое организаторов наркобизнеса оказались жителями Запорожья, которые в начале полномасштабного вторжения РФ тайно выехали в ЕС и скрывались в одной из Балканских стран.

Сотрудники СБУ задержали наркоторговцев

"По данным следствия, злоумышленники наладили сбыт в страны ЕС оптовых партий синтетического наркотика — метадона, который получали от своих "поставщиков" из нескольких регионов нашего государства", — отметили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что для того, чтобы перевозить "товар" через границу наркокурьеры вшивали его в подкладку верхней одежды или прятали в багаже среди личных вещей. Таким образом организаторы наркобизнеса надеялись получать "прибыль" в размере 10-12 млн грн ежемесячно.

Все семеро фигурантов задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев Сотрудники СБУ арестовали наркоторговцев

Напомним, глава СБУ Василий Малюк 25 марта в интервью телеканалу ICTV рассказал как вместе с Александром Сырским (который на тот момент возглавлял ОСУВ "Хортица") задержали предателя в звании подполковника ВСУ, который работал на врага за "идею" и не получая денежного вознаграждения.

Также 26 марта Служба безопасности Украины задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые по указаниям кураторов из Москвы пытались подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины.