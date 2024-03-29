Зарплата, аренда и проценты: Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год

Доходы президента Украины и членов его семьи составили 12,4 млн гривен, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов Украины на сумму более 7,4 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Об этом в пятницу вечером, 29 марта сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи составили 12 млн 423 тыс. 008 грн. В эту сумму входит прибыль от продажи облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) в размере 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Доходы семьи президента в 2023 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Итак, Владимир Зеленский задекларировал:

336 000 грн — заработная плата;

1 827 216 грн — доход от предоставления имущества в аренду;

4 000 грн — роялти;

3 727 986 грн — процентный доход и погашение ОВГЗ;

103 750 грн — проценты от банка.

В ОП объяснили, что увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с восстановлением арендных платежей. И добавили, что остаток денежных средств семьи президента на конец прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Других существенных изменений в 2023 году в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

Первая леди Елена Зеленская задекларировала 231 тысячу заработной платы.

Напомним, бывший руководитель Самборского районного ТЦК Сергей Бабич задекларировал 8,3 млн гривен доходов, два жилых дома, шесть квартир, несколько земельных участков и внедорожник Lexus.

12 декабря 2023 года Фокус изучил декларации политиков Украины. В основном вторые половинки нардепов и чиновников "богаче" супругов.