Более 8 млн грн, 6 квартир, 2 дома и Lexus: что задекларировал экс-военный на Львовщине

Жена Сергея Бабича с годовой зарплатой в 91 тысячу гривен за последние четыре года купила 5 квартир во Львове, 2 кладовки, 2 паркоместа и еще одну квартиру в Киеве.

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8,3 млн гривен доходов, два жилых дома, шесть квартир, несколько земельных участков и внедорожник Lexus задекларировал в 2023 году бывший руководитель Самборского районного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) Сергей Бабич. Об этом свидетельствует декларация уже экс-военкома, которую он подал при увольнении с должности.

22 сентября 2023 года НАПК выявило необоснованные активы у самборского военкома на более чем 4,4 млн грн. Тогда Бабич объяснил, что недвижимое имущество было приобретено за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долл. США.

Доходы семьи Бабичей

Семья Бабичей задекларировала 8 млн 377 тыс. гривен доходов:

1 млн 836 тыс. грн — зарплата Сергея Бабича;

124 тыс. грн — пенсия Сергея Бабича;

91 тыс. грн — зарплата жены, которая работает в Самборской центральной районной больнице;

6 млн 312 тыс. грн — доход от отчуждения имущества (продажа недвижимости и автомобилей: Toyota LC GRJ (2019 года) и Volkswagen E-Golf (2019 года).

Также 1 млн 700 тыс. грн сбережений Бабич хранит наличными.

Кроме того, семья бывшего военкома имеет финансовые обязательства — два займа, которые Бабич взял в 2021 году (100 тыс. долларов) и 2022 году (60 тыс. долларов).

Недвижимое имущество Бабичей

Согласно декларации, дочь Бабича София Бабич, летом 2023 года стала владелицей двух жилых домов в Самборе и Самборском районе (площадью 259 кв. м за 700 тыс. и площадью 106 кв. м за 300 тыс. грн соответственно).

А также девушка приобрела земельный участок площадью 136 кв. м стоимостью 60 тыс. грн в Самборе.

Интересно, что единственный доход Софии Бабич — это 13 тыс. грн стипендии, которую она получает во Львовском национальном университете.

Кроме того, жена Бабича Ирина в мае 2022 года приобрела две квартиры во Львове площадью 47,4 кв. м и 48,1 кв. м соответственно за более 1,2 млн грн, а также две кладовые.

В 2021 году она приобрела два паркоместа и квартиру во Львове стоимостью 1,04 млн грн, а также квартиру в Киеве за 1,22 млн грн.

В 2020 году Ирина Бабич купила две квартиры во Львове стоимостью более 1,2 млн грн.

В 2023 году сам Сергей Бабич стал владельцем автомобиля Lexus RX350 2021 года выпуска, который на момент приобретения стоил более 1 млн грн.

Напомним, 5 октября 2023 года НАПК выявило у заместителя начальника Полтавского областного ТЦК обнаружили "необоснованные активы". В частности автомобиль TOYOTA RAV4, стоимость которого составляет почти 1,5 миллиона гривен.

23 октября 2023 года НАПК провело мониторинг образа жизни руководителей ТЦК и СП и нашло признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. В "лидерах" — бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисову, который обогатился более чем на 188 млн грн.