Более 1,8 миллиона гривен: в Полтаве у военкома нашли "необоснованные активы", – НАПК

В мае этого года замглавы Полтавского областного ТЦК приобрел автомобиль TOYOTA RAV4, а его мать стала владелицей квартиры площадью 97,7 квадратных метра. При этом официальные доходы семьи не позволили бы сделать такие покупки.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) признаки незаконного обогащения. Об этом говорится на официальной странице НАПК.

Сообщается, что у военкома выявили "необоснованные активы", в частности купленный в мае этого года автомобиль TOYOTA RAV4, стоимость которого составляет почти 1,5 миллиона гривен.

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Кроме того, мать сотрудника ТЦК в том же месяце стала владелицей квартиры в Полтаве почти за 2 миллиона гривен площадью 97,7 квадратных метра. Как отмечают в НАПК, ни женщина, ни ее муж, не получают доходов, которые позволили бы им обзавестись такой недвижностью.

Взирая на это, в агентстве пришли к выводу, что упомянутая квартира была куплена на деньги замглавы военкомата. Разница между стоимостью приобретенных активов и официальными доходами семьи превышает 1,8 миллиона гривен. Имя военкома не разглашается.

Материалы, собранный в рамках мониторинга образа жизни замглавы ТЦК переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным.

Напомним, 2 октября Служба безопасности Украины задержала мэра города Сумы от партии "Батьківщина" Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Сумской области за получение взятки 1,4 млн гривен.

Мы также сообщали 2 октября, что ВАКС впервые принял решение о вознаграждении лицу, раскрывшему коррупционное преступление. Обличителю выплатят 13 миллионов 299 тысяч 950 гривен.