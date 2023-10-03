"Агрессивные меры": в Госдепе США оценили борьбу с коррупцией в Украине (видео)

По словам спикера дипломатического ведомства Мэттью Миллера, украинцы должны искоренять коррупцию, чтобы построить сильную экономику и в будущем иметь возможность сдерживать российскую агрессию.

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В последние несколько недель Украина предпринимает меры по борьбе с коррупцией и США поддерживают эти шаги. Об этом сказал пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге от 2 октября.

На вопрос о том, как Вашингтон донес до Киева необходимость искоренения коррупции для сохранения поддержки, Миллер ответил, что США были "откровенны с украинскими коллегами" по этому вопросу.

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Спикер заявил, что эта тема поднималась еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, страны обсуждали передовой опыт, который украинцы могли бы использовать в борьбе с коррупцией.

"Мы видели, как Украина предприняла агрессивные действия, в том числе в последние несколько недель, по борьбе с коррупцией. И мы приветствуем, что они продолжают предпринимать эти шаги", — сказал Миллер.

Пресс-секретарь Госдепа также указал на то, что борьба с коррупцией является одним из условий для интеграции Украины в Европейский союз. Кроме того, антикоррупционные меры важны для построения в Украине сильной экономики.

"Им необходимо иметь экономику, которая могла бы поддерживать аппарат безопасности, способный сдерживать будущую российскую агрессию, а они не смогут этого сделать, если в различных секторах экономики будет широко распространена коррупция", — отметил спикер.

Брифинг Мэтью Миллера

Напомним, 5 сентября президент Гитанас Науседа отметил негативную роль коррупционных скандалов в принятии решений по поставкам оружия для Украины. По его словам, подобные инциденты наносят значительный репутационный ущерб стране.

Ранее, 21 июня, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина достигла некоторых успехов в реформах для вступления в Европейский союз, однако необходимы дальнейшие шаги, чтобы "30 годам кумовства и, нужно прямо сказать, коррупции, был положен конец".