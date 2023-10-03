"Агресивні заходи": у Держдепі США оцінили боротьбу з корупцією в Україні (відео)

За словами спікера дипломатичного відомства Меттью Міллера, українці повинні викорінювати корупцію, щоб побудувати сильну економіку і в майбутньому мати можливість стримувати російську агресію.

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В останні кілька тижнів Україна вживає заходів щодо боротьби з корупцією і США підтримують ці кроки. Про це сказав прессекретар Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу від 2 жовтня.

На запитання про те, як Вашингтон доніс до Києва необхідність викорінення корупції для збереження підтримки, Міллер відповів, що США були "відверті з українськими колегами" з цього питання.

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Спікер заявив, що цю тему порушували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, країни обговорювали передовий досвід, який українці могли б використовувати в боротьбі з корупцією.

"Ми бачили, як Україна зробила агресивні дії, зокрема в останні кілька тижнів, щодо боротьби з корупцією. І ми вітаємо, що вони продовжують робити ці кроки", — сказав Міллер.

Прессекретар Держдепу також вказав на те, що боротьба з корупцією є однією з умов для інтеграції України до Європейського союзу. Крім того, антикорупційні заходи важливі для побудови в Україні сильної економіки.

"Їм необхідно мати економіку, яка могла б підтримувати безпековий апарат, здатний стримувати майбутню російську агресію, а вони не зможуть цього зробити, якщо в різних секторах економіки буде широко розповсюджена корупція", — зазначив спікер.

Брифінг Метью Міллера

Нагадаємо, 5 вересня президент Гітанас Науседа наголосив на негативній ролі корупційних скандалів в ухваленні рішень щодо постачання зброї для України. За його словами, подібні інциденти завдають значної репутаційної шкоди країні.

Раніше, 21 червня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна досягла певних успіхів у реформах для вступу до Європейського союзу, однак необхідні подальші кроки, щоб "30 рокам кумівства і, треба прямо сказати, корупції, було покладено край".