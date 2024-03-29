Бил и обзывал: в Львовской области дети не ходят в школу из-за скандального директора (видео)

Местные жители рассказали, что конфликт тянется уже 14 лет. С 17 марта в школе Верхней Яблоньки нет детей — все выражают несогласие с решением Верховного суда и ждут реакции местных властей.

В селе Верхняя Яблонька во Львовской области уже две недели дети не учатся в школе. Причина заключается в давнем конфликте с директором. Детали выяснили корреспонденты "Суспільне".

Сын местной жительницы Светланы Высоцкой теперь учится в другой школе. Он вспомнил, что в сельском учебном заведении на него "сильно кричали", обзывали "п*скудой" и угрожали тем, что оставят в 4 классе на второй год.

Сама Высоцкая работает в школе учительницей начальных классов. Она рассказала, что конфликт с директором и его родственниками длится уже не один год.

"У нас эта ситуация уже длится 14 лет. У нас была акция протеста против директора Сичака Ивана Николаевича. Те учителя, которые выступили против него, он всех уволил, до единого, нас только остались два человека", — объяснила она.

Учительница пожаловалась, что пока другие были вынуждены жить на 240 гривен, дочь директора получала две с половиной ставки.

Несмотря на 296 учеников школа стоит пустой, ведь обучение остановилось 17 марта. Так местные протестуют из-за восстановления директора через Верховный суд.

Журналисты дозвониться до Сичака не смогли, а на рабочем месте его не застали. Однако председатель родительского комитета Петр Иванюк им рассказал, что конфликт вызвал буллинг детей. Родители мириться с возвращением директора на должность не хотят, поэтому обратились к местным властям.

"В связи с несогласием и недоверием и неуважением к родителям Сичаком Иваном Николаевичем был объявлен неоднократный выговор, поскольку он не появлялся на заслушивание отчета о работе, за прогулы на рабочем месте", — процитировал обращение Иванюк.

Староста общины Михаил Шкитак отказался комментировать ситуацию, но заверил, что заявление будет рассмотрено в соответствии с законом. В областном управлении образования отказали в комментарии. В Минобразования же ответили, что директоров назначают и увольняют в соответствии с решением управления образования, и именно эта инстанция может подать апелляцию.

Конфликт с директором школы в Верхней Яблоньке: что уже известно

В сентябре 2023 года ученики школы в Верхней Яблоньке также не ходили в школу. Местная жительница Оксана Костив заявляла, что Сичак ударил ее сына.

"В 2021 году с начала учебного года, Сичак Иван совершил буллинг к моему ребенку, ударил его по голове. Была травля, много травли, просто ребенок мне дома ничего не говорил. Когда уже ударил, я в полицию сначала не обращалась, я пошла, чтобы он мне объяснил. Он конечно сказал, что он не ударил и начались суды. Они продолжаются уже второй год", — делилась женщина.

Другая жительница села — Мария Костив делилась, что ее дочь довели в школе до самоубийства. Отец трех школьников Степан Терив жаловался, что Сичак "унижал детей". Анна Зелинка рассказала, что директор называет учеников "д*билами".

11 сентября встреча родителей с директором переросла в драку. В соцсетях инцидент аргументировали тем, что Сичак является сторонником УПЦ МП и чувствует себя "местным царьком".

Напомним, из соцсетей стало известно, что в Одесской области умер школьник, играя в компьютерные игры. Тело 14-летнего мальчика обнаружила его бабушка. В Центре экстренной медицинской помощи Фокусу подтвердили факт смерти.