В Украине стартует профильное среднее образование: что известно

По информации чиновников Минобразования, из-за того, что ученики, которые будут участвовать в пилоте новой реформы, впервые будут учиться на год дольше (12 лет вместо 11), рассматривают возможность зачислять их сразу на 2-й курс вуза.

Министерство образования и науки Украины анонсировало пилотный проект реформы профильного среднего образования, который должен начаться уже в следующем году. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Для внедрения пилотного запуска Минобразования выбрало 25 общеобразовательных средних школ, которые в дальнейшем будут выступать наставниками в этом проекте.

Суть проекта заключается в том, чтобы индивидуализировать образование в старшей школе, обеспечить свободу выбора и приблизить его к потребностям каждого ученика и ученицы.

"Ученики смогут выбирать направление обучения, курсы и предметы, а школы будут проводить качественную профориентационную работу и откликаться на потребности ученичества в тех или иных курсах", — говорится в релизе проекта на сайте министерства.

Чтобы внедрить такую реформу, нужно изменить содержание образования и подходы к организации учебного процесса. Поэтому уже с 2025 года Минобразования начнет пилотировать не только модели профилизации, но и учебные программы и вспомогательные материалы.

Начиная с 2027 года привычное для украинцев среднее образование будет иметь такое разделение по уровням:

начальное — 1-4 классы;

базовое — 5-9 классы;

старшая профильная школа — 10-12 классы.

"Все три уровня отныне будут иметь отдельные помещения. А конкретно — произойдет распределение школ по уровням. Сочетать начальную, базовую и старшую профильную школу смогут, вероятно, только частные учебные заведения", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Минобразования планирует предложить ученикам, которые примут участие в пилотировании профильного среднего образования, преимущества при поступлении в вузы. В частности, из-за того, что такие ученики впервые будут учиться на год дольше (12 лет вместо 11), рассматривают возможность зачислять их сразу на 2-й курс высшего учебного заведения.

"Но этот вопрос еще требует обсуждения с университетами", — отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Напомним, из соцсетей стало известно, что в Одесской области умер школьник, играя в компьютерные игры. Тело 14-летнего мальчика обнаружила его бабушка. В Центре экстренной медицинской помощи Фокусу подтвердили факт смерти.