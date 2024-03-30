Резкое похолодание и дожди с 3 апреля: прогноз погоды в ближайшие дни (фото, видео)

По прогнозам синоптиков, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях в течение ближайших трех суток могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что температура по всей территории Украины упадет на 10 градусов — с +22° днем до +11° с 3 апреля. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В течение ближайших трех суток, по сообщению метеорологов, в Украине будет тепло, сухо и солнечно, лишь ближайшей ночью на востоке страны пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, хотя в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами могут быть порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 4-11° тепла, днем 16-22°, на западе страны 23-26°, на высокогорье Карпат и побережье морей 12-18°.

Однако такая погода продлится недолго — синоптики уже прогнозируют резкое похолодание и дожди. В частности, 3 апреля украинцев ждет резкое похолодание — температура упадет аж на 10 градусов, до +11° днем.

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Народный синоптик Наталка Диденко радуется по-апрельски теплым выходным и призывает перенести комнатные цветы поближе к солнышку и свежему воздуху, а самим отправиться на природу.

Половодье на Днепре

29 марта — 2 апреля, в результате пропуска весеннего половодья, на реке Днепр в пределах Киева и Бориспольского района Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий. Уровень опасности первый — желтый.

Фото: Facebook

Напомним, 15 марта сообщалось, что ученые предсказали, какой будет погода в Европе этим летом. Исследователи считают, что таяние ледникового щита Гренландии может помочь предсказать летнюю погоду на континенте.