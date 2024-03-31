Зародился из осколка снаряда у кровати ребенка: в Ирпене открыли монумент "Воля" (фото)

Этот монумент является общественным памятником, артефактом войны. Подтверждением правдивости воспоминаний жителей, свидетельством того ужаса, который они пережили.

В Ирпене ко второй годовщине освобождения города открыли памятник "Воля" из остатков снарядов. Об этом сообщает медиа "Суспільне".

В монументе "Воля" собрали почти две тонны боеприпасов из Киевской области. Большинство из Ирпеня и Бучанского района. Также есть остатки мин и ракет из Макарова и Бородянки.

Это символическое превращение орудия разрушительной силы в монумент стойкости и неповиновения. Каким бы страшным ни был этот металл, его всегда мало, чтобы нашу волю сломать", — заявил первый заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук во время открытия монумента.

Идея создания зародилась из одного обломка вражеского снаряда, который инициатор проекта нашел у постели своего сына. Форма монумента ассоциируется с кубом уплотненного, адского мусора. Добровольные формирования территориальной общины, ВСУ и местные жители противостояли и "сдавили" это смертоносное железо.

"Этого оружия, которое сыпется на головы наших людей, будет все равно мало, чтобы сломать нашу волю", — рассказал Михаил Огерук.

Напомним, в начале декабря 2023 года в Киеве установили памятник Мациевскому, которого казнили за фразу "Слава Украине". По словам скульптора Олега Цьося, сложнее всего было делать взгляд, потому что начинаешь переживать и много думать о произошедшем. Монумент одели в личную форму погибшего героя.

А в начале июля 2023 года в Буче открыли мемориал жертвам ВС РФ. Памятную инсталляцию с именами замученных и убитых украинцев установили в городе во время подготовки к концерту-реквиему "Объединенные ради победы".