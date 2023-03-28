Ровно год назад Силы обороны освободили Ирпень от российских оккупантов, — Залужный (видео)

Бои за город начались 27 февраля 2022 года. Россияне, несмотря на плотную застройку населенного пункта, использовали все виды вооружений и авиацию.

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28 марта 2022 года украинские Силы обороны освободили от российских захватчиков Ирпень Киевской области. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя в Telegram.

"28 марта прошлого года Силы обороны деоккупировали город-герой, сдерживавший противника на подступах к столице", — написал Залужный.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают прилагать максимум усилий, чтобы уничтожить оккупантов и освободить все украинские территории.

Главнокомандующий ВСУ также поделился видео, в котором говорится, что бои за город начались 27 февраля 2022 года. Россияне, несмотря на плотную застройку населенного пункта, использовали все виды вооружений и авиацию. Однако Силы обороны смогли остановить оккупантов и нанести им серьезные потери, что заставило их отступить.

28 марта 2022 года Силы обороны освободили Ирпень

Также об освобождении Ирпеня вспомнил мэр города Александр Маркушин. У себя в Facebook он написал, что благодаря единству общества, мужеству территориальной обороны и ВСУ удалось освободить город от российских оккупантов.

"Родной мой Ирпень, я поздравляю тебя с годовщиной нашей победы! Эта победа показала всему миру, чего стоит так называемая "вторая армия мира". И на что способна Тероборона Ирпеня и ВСУ!" — написал Маркушин.

Также он отметил, что российские оккупанты убили и замучили около 300 мирных жителей города.

"Цена, которую заплатил Ирпень за то, что сдержал врага по пути в столицу, непомерно высока", — заявил Маркушин.

Напомним, что в пресс-службе Министерства обороны заявили, что ВСУ воюют на трофейном танке Т-62, которому более полувека. Во время контрнаступления в Херсонской области ВСУ получили танк Т-62 и большое количество боекомплекта.

Также сообщалось, что пилот KARAYA оставил "автограф" на ракете, которой сбил дрон РФ. Герой Украины Вадим Ворошилов в октябре уничтожил пять вражеских беспилотников. Позже в Винницкой области нашли обломки ракеты, которая ликвидировала одну из воздушных целей. Теперь ее украшает надпись, сделанная защитником.