Рівно рік тому Сили оборони звільнили Ірпінь від російських окупантів — Залужний (відео)

Бої за місто розпочалися 27 лютого 2022 року. Росіяни, попри щільну забудову населеного пункту, використовували всі види озброєнь та авіацію.

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28 березня 2022 року українські Сили оборони звільнили від російських загарбників Ірпінь Київської області. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе в Telegram.

"28 березня минулого року Сили оборони деокупували місто-герой, яке стримувало противника на підступах до столиці", — написав Залужний.

Він також зазначив, що Збройні сили України продовжують докладати максимум зусиль, щоб знищити окупантів та звільнити усі українські території.

Головнокомандувач ЗСУ також поділився відео, в якому йдеться про те, що бої за місто почалися 27 лютого 2022 року. Росіяни, попри щільну забудову населеного пункту, використовували всі види озброєнь та авіацію. Однак Сили оборони змогли зупинити окупантів та завдати їм серйозних втрат, що змусило їх відступити.

28 березня 2022 року Сили оборони звільнили Ірпінь

Також про звільнення Ірпеня згадав мер міста Олександр Маркушин. У себе в Facebook він написав, що завдяки єдності суспільства, мужності територіальної оборони та ЗСУ вдалося звільнити місто від російських окупантів.

"Рідний мій Ірпінь, я вітаю тебе з роковинами нашої перемоги! Ця перемога показала всьому світу, чого варта так звана "друга армія світу". І на що здатна тероборона Ірпеня та ЗСУ!" — написав Маркушин.

Також він зазначив, що російські окупанти вбили та закатували близько 300 мирних жителів міста.

"Ціна, яку заплатив Ірпінь за те, що стримав ворога дорогою до столиці, непомірно висока", — заявив Маркушин.

Нагадаємо, що у пресслужбі Міністерства оборони заявили, що ЗСУ воюють на трофейному танку Т-62, якому понад півстоліття. Під час контрнаступу в Херсонській області ЗСУ отримали танк Т-62 та велику кількість боєкомплекту.

Також повідомлялося, що пілот KARAYA залишив "автограф" на ракеті, якою збив дрон РФ. Герой України Вадим Ворошилов у жовтні знищив п'ять ворожих безпілотників. Пізніше на Вінниччині знайшли уламки ракети, яка ліквідувала одну з повітряних цілей. Тепер її прикрашає напис, зроблений захисником.