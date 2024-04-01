От +28 до -3 градусов и грозы: каких аномалий ожидать от погоды в первую неделю апреля

Начало апреля должно порадовать аномальным теплом, но местами ожидаются дожди с грозами. Посреди недели украинцы почувствуют похолодание и местами даже заморозки, но вскоре снова воцарится весна.

Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в первую неделю апреля. Об этом известно из публикации на сайте Meteoprog.

Эксперт рассказал, что начало апреля должно порадовать украинцев аномальным теплом благодаря юго-западным ветрам, которые принесут воздух с Балкан и Средиземноморья. Кое-где пройдут дожди с грозами, а затем кратковременно похолодает.

Прогноз погоды на неделю 1-7 апреля

Понедельник, 1 апреля, в Украине будет теплым, а местами даже жарким днем. На западе и днем на севере местами пройдут небольшие кратковременные дожди с отдельными грозами. В других регионах осадков не предвидится. Температура днем составит +20...+25°C, на западе и местами на юге — +22...+27°C.

Во вторник, 2 апреля, на западе ожидаются осадки. Ночью возможен небольшой дождь, а днем — кратковременные дожди и местами грозы. В Карпатах кроме дождя может выпасть мокрый снег. В остальных областях должно быть сухо.

Днем прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура опустится до +8...+13°C, на западе и юге местами до +14...+15°C. Однако днем столбики термометров снова будут фиксировать почти жару: +27...+28°C местами на юге и в Крыму и +21...+26°C на остальной территории. Холоднее всего будет на крайнем западе — +13...+18°C.

В среду, 3 апреля, на западе и севере, а днем и на востоке, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах осадков не предвидится. В западных и северных областях местами будут порывы ветра — 15-20 м/с.

Ночью температура составит +4...+9°C, на юге и востоке будет несколько теплее — +7...+12°C. Днем ожидается +14...+19°C, а в юго-восточной части Украины — +18...+23°C.

В четверг, 4 апреля, возможны небольшие дожди на севере, днем также в Карпатах и на Закарпатье. На остальной территории день должен пройти без существенных осадков.

Ночью столбики термометров будут фиксировать +5...+10°C, на западе — +1...+6°C. Днем потеплеет до +10...+15°C, на юге и востоке — до +16...+21°C, в северных областях — до +4...+9°C.

В пятницу, 5 апреля, на западе, севере и днем местами в центре прогнозируют небольшие дожди. Ночью температура опустится до +3...+8°C, на севере местами возможны заморозки — 0...-3°C. Днем воздух прогреется до +13...+18°C, на юге и в Крыму — до +17...+22°C.

В субботу, 6 апреля, в большинстве регионов (кроме южных и местами центральных) пройдут небольшие дожди и возможны грозы. Ночью столбики термометров будут фиксировать +5...+10°C, а днем — +13...+18°C, на западе и юге — +18...+23°C.

В воскресенье, 7 апреля, осадков в Украине не предвидится. Температура ночью составит +6...+11°C, а днем повысится до +18...+23°C. В западных областях последний день недели будет несколько теплее — местами ожидается +24...+26°C.

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