"Загадочная личность": донецкие пограничники рассказали о своем "талисмане" (фото)

В одном с бойцами блиндаже поселился безымянный кот, который не отзывается ни на одну кличку. Один из комментаторов узнал его и поделился историей хвостатого.

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С украинскими пограничниками проживает "загадочная личность". Подробнее о ней 31 марта рассказали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

У бойцов Донецкого отряда ГПСУ появился "неординарный талисман". Речь идет о безымянном коте, чья история неизвестна.

Кот, который стал "талисманом" для бойцов Донецкого отряда ГПСУ Фото: Государственная пограничная служба Украины

Хвостатый помощник как-то заскочил в украинский блиндаж и решил там остаться. Сначала услышать его можно было только ночью, когда "талисман" выбирался на охоту. Однако впоследствии кот привык и начал идти на руки.

"Здесь пушистый уже несколько месяцев, однако не отзывается ни на одну кличку. А пока пограничники подбирают ему имя, кот уже успел стать настоящим талисманом подразделения", — рассказали в ГПСУ.

Кот, который стал "талисманом" для бойцов Донецкого отряда ГПСУ Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пресс-служба предложила украинцам помочь с выбором имени. В комментариях за два часа уже предложили несколько вариантов. В частности, украинцы считают, что серого помощника пограничников можно назвать Сирко, Борисом Джонсоном или Аскольдом. Некоторые комментаторы выступили за то, чтобы хвостатый и в дальнейшем оставался Талисманом, но уже "официально".

Кот, который стал "талисманом" для бойцов Донецкого отряда ГПСУ Фото: Государственная пограничная служба Украины

Кроме того, один из комментаторов заявил, что узнал кота. По его словам, "талисмана" на самом деле зовут Ричард.

"Жил по соседству, видимо, хозяева, когда выезжали из зоны боевых действий, не дождались и оставили его в селе", — предположил украинец.

Комментарий под постом пресс-службы ГПСУ

Напомним, в Польше зафиксировали уже вторую попытку пересечения границы за месяц и подняли по тревоге пограничников. Нарушителями оказалось стадо овец, которое предпочло украинскую зелень.

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