"Загадкова особистість": донецькі прикордонники розповіли про свій "талісман" (фото)

В одному з бійцями бліндажі оселився безіменний кіт, який не відгукується на жодну кличку. Один з коментаторів впізнав його та поділився історією хвостатого.

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У бійців Донецького загону ДПСУ з’явився "неординарний талісман". Йдеться про безіменного кота, чия історія невідома.

Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ Фото: Державна прикордонна служба України

Хвостатий помічник якось заскочив в український бліндаж і вирішив там залишитись. Спочатку почути його можна було тільки вночі, коли "талісман" вибирався на полювання. Однак згодом кіт призвичаївся й почав іти на руки.

"Тут пухнастий вже декілька місяців, однак не відгукується на жодну кличку. А поки прикордонники підбирають йому імʼя, кіт вже встиг стати справжнім талісманом підрозділу", — розповіли у ДПСУ.

Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ Фото: Державна прикордонна служба України

Пресслужба запропонувала українцям допомогти з вибором імені. У коментарях за дві години вже запропонували декілька варіантів. Зокрема, українці вважають, що сірого помічника прикордонників можна назвати Сірком, Борісом Джонсоном або Аскольдом. Деякі коментатори виступили за те, щоб хвостатий і надалі залишався Талісманом, але вже "офіційно".

Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ Фото: Державна прикордонна служба України

Окрім того, один з коментаторів заявив, що впізнав кота. З його слів, "талісмана" насправді звати Річард.

"Мешкав по сусідству, мабуть, господарі, коли виїздили із зони бойових дій, не дочекались і залишили його в селі", — припустив українець.

Коментар під постом пресслужби ДПСУ

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