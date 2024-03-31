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"Загадкова особистість": донецькі прикордонники розповіли про свій "талісман" (фото)

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Фото: Державна прикордонна служба України | З'ясувалось, що "талісман" був покинутий своїми господарями через війну

В одному з бійцями бліндажі оселився безіменний кіт, який не відгукується на жодну кличку. Один з коментаторів впізнав його та поділився історією хвостатого.

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З українськими прикордонниками проживає "загадкова особистість". Детальніше про неї 31 березня розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

У бійців Донецького загону ДПСУ з’явився "неординарний талісман". Йдеться про безіменного кота, чия історія невідома.

Кіт, коти, талісман, кіт талісман, ДПСУ, прикордонники, Держприкордонслужба, прикордонна служба Fullscreen
Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України

Хвостатий помічник якось заскочив в український бліндаж і вирішив там залишитись. Спочатку почути його можна було тільки вночі, коли "талісман" вибирався на полювання. Однак згодом кіт призвичаївся й почав іти на руки.

"Тут пухнастий вже декілька місяців, однак не відгукується на жодну кличку. А поки прикордонники підбирають йому імʼя, кіт вже встиг стати справжнім талісманом підрозділу", — розповіли у ДПСУ.

Кіт, коти, талісман, кіт талісман, ДПСУ, прикордонники, Держприкордонслужба, прикордонна служба Fullscreen
Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України

Пресслужба запропонувала українцям допомогти з вибором імені. У коментарях за дві години вже запропонували декілька варіантів. Зокрема, українці вважають, що сірого помічника прикордонників можна назвати Сірком, Борісом Джонсоном або Аскольдом. Деякі коментатори виступили за те, щоб хвостатий і надалі залишався Талісманом, але вже "офіційно".

Кіт, коти, талісман, кіт талісман, ДПСУ, прикордонники, Держприкордонслужба, прикордонна служба Fullscreen
Кіт, який став "талісманом" для бійців Донецького загону ДПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України

Окрім того, один з коментаторів заявив, що впізнав кота. З його слів, "талісмана" насправді звати Річард.

"Мешкав по сусідству, мабуть, господарі, коли виїздили із зони бойових дій, не дочекались і залишили його в селі", — припустив українець.

Кіт, коти, талісман, кіт талісман, ДПСУ, прикордонники, Держприкордонслужба, прикордонна служба Fullscreen
Коментар під постом пресслужби ДПСУ

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