У Чорнобилі з'явилися дикі корови: як вони зимують і рятуються від хижаків (фото)

За словами старшого наукового співробітника Чорнобильського заповідника Сергія Жили, поведінка дикого стада нагадує поведінку предка домашньої корови тура. Телята перебувають посередині, а дорослі корови та бики — навколо них.

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Здичавіння домашніх корів фіксують у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. В селі Луб'янка, що розташоване в зоні відчуження, у 2016 році помер останній власник корів, залишивши їх без нагляду, що й стало причиною здичавіння худоби. Про це повідомляє 0462.ua

Для України це унікальний випадок. За словами старшого наукового співробітника заповідника Сергія Жили, генетично від домашніх ці корови нічим не відрізняються, але їхня поведінка інша.

Сергій Жила

"Процес здичавіння повинен проходити досить довго, у нас цей процес пройшов успішно. Завдяки знанням наших предків ми відпрацювали технологію утримання худоби в лісовій місцевості, на хуторах, за мінімуму витрат", — пояснив він.

Уже з 2019 року корови під час зустрічі з людьми або автомобілем тікали, в останні роки така поведінка стала ще яскравіше вираженою. Але деякі особини спокійні в присутності людей і приходять до військових по хліб.

Дикі корови

"Раніше в них була орієнтовна поведінка, притаманна стадним тваринам, наприклад, для коней Пржевальського. Це коли під час зустрічі з підозрілим об'єктом усе стадо шикувалося в пряму лінію та уважно спостерігало за цим об'єктом. Ну, і через деякий час вони тікали", — пояснив еколог.

Поведінка дикого стада Чорнобильського заповідника нагадує поведінку предка домашньої корови — тура. Телята перебувають посередині, а дорослі корови та бики —навколо них. Ці тварини належать до чорнорябої аборигенної породи, тому всі однакового забарвлення.

До повномасштабного вторгнення в стаді з 20 голів налічувалося 10 корів, 8 биків і двоє телят. У стада є альфа-самець.

"Це таке структуроване ієрархічне утворення, де є головний бик, який має право на спарювання, і всі нащадки — його. Воно дуже корисне тим, що в екстремальних умовах цей досвідчений бик керує стадом. У стаді є інші бики, конкуренція дуже гостра, і зрозуміло, що кожен бик хоче стати головним, тому періодично відбуваються якісь турніри", — пояснив Жила.

Дикі корови

Ще до повномасштабного вторгнення в стаді здичавілих тварин змінився лідер. Колишній альфа втратив око та постарів — йому на зміну прийшов новий молодий бик.

Як живуть дикі корови

Дикі корови

Коровам комфортно в дикій природі, проблем із їжею немає навіть узимку.

Спочатку тварин підгодовували, а потім почали практикувати зимовий випас. Така система утримання на хуторах колись була поширена в районі Поліського заповідника. Худоба дуже добре зимує на залишках травостою, пирію, злаків, поїдає гілки. Вони з осені накопичують достатню кількість жиру, ночують здебільшого в покинутих сараях чи покинутих фермах — менше енергії витрачається, щоб зігрітися.

Дикі корови забезпечені їжею на зиму, але в умовах ожеледиці або нестачі корму вони гинутимуть.

Корови проходять жорсткий природний відбір. Серед мешканців Полісся є хижі тварини: вовк, рись, ведмідь. Але високий рівень загибелі дикої худоби від хижаків не зафіксовано, вони обороняються колективно. Зріліші особини захищають молоде поголів'я, під час втечі дике стадо тримається разом.

Нагадаємо, що корову схрестили з ДНК людини, після чого в її молоці виявили ліки від діабету.

Також повідомлялося, що в Каховське водосховище повертається вода, і це може вплинути на фронт.