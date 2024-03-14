У Каховське водосховище повертається вода: як це вплине на фронт (фото)

За даними аналітиків, на схід від Запорізької АЕС, у районі Нововоронцовки та Осокорівки, ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС.

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Значна частина Каховського водосховища знову пішла під воду. Це явище є тимчасовим і пов'язане з таненням снігу, тому, коли вода знову піде, на її місці залишаться слабкі ґрунти, якими не пройде військова техніка, пише портал Defence Express 14 березня.

Автори публікації порівняли супутникові знімки від 28 жовтня 2023 року та 11 березня 2024 року і зазначили, що загалом Дніпро вже повернувся до історичного русла, а вся місцевість дедалі більше нагадує Великий Луг.

Судячи з фото, у середині березня 2024 року значні площі знову опинилися під водою. У виданні зазначили, що це пов'язано з природним процесом — таненням снігу.

Супутникові знімки показують, що навпроти Запорізької атомної електростанції Дніпро значно розширився, а на схід від АЕС, у районі Нововоронцовки та Осокорівки, ширина водної поверхні фактично повернулася до рівня до підриву Каховської ГЕС.

Ситуація біля Запорізької атомної електростанції Фото: Defence Express

Ситуація в районі Нововоронцовки та Осокорівки Фото: Defence Express

При цьому найбільші зміни помітні на схід від Енергодара.

Ситуація на схід від Енергодара Фото: Defence Express

За словами аналітиків, це природний стан Великого Лугу, за якого у вересні-жовтні спостерігається мінімальний рівень води, а з початком весни та водопілля і до середини літа ця зона перетворюється на майже суцільний водний простір.

У виданні наголосили, що коли вода знову піде, то на її місці залишаться дуже слабкі ґрунти, якими не пройде жодна техніка, зокрема амфібійна. Як зазначають автори статті, поєднання русла самого Дніпра, заплав, заболочених і підтоплених ділянок робить Великий Луг непридатним для будь-яких просувань.

Нагадаємо, 13 березня про підвищення рівня води в Каховському водосховищі повідомив портал Texty.org.ua. У виданні зазначили, що вперше за останні півстоліття на Великому Лузі спостерігається повінь.

Раніше, 6 вересня, офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України Владислав Дудар заявив, що через осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами ГЕС південним областям України може загрожувати опустелювання.