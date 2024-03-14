В Каховское водохранилище возвращается вода: как это повлияет на фронт (фото)

По данным аналитиков, к востоку от Запорожской АЭС, в районе Нововоронцовки и Осокоровки, ширина водной поверхности фактически вернулась к уровню до подрыва Каховской ГЭС.

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Значительная часть Каховского водохранилища снова ушла под воду. Это явление является временным и связано с таянием снега, поэтому, когда вода снова уйдет, на ее месте останутся слабые грунты, по которым не пройдет военная техника, пишет портал Defence Express 14 марта.

Авторы публикации сравнили спутниковые снимки от 28 октября 2023 года и 11 марта 2024 года отметил, что в целом Днепр уже вернулся к историческому руслу, а вся местность все больше напоминает Великий Луг.

Судя по фото, в середине марта 2024 года значительные площади снова оказались под водой. В издании отметили, что это связано с естественным процессом – таянием снега.

Спутниковые снимки показывают, что напротив Запорожской атомной электростанции Днепр значительно расширился, а к востоку от АЭС, в районе Нововоронцовки и Осокоровки, ширина водной поверхности фактически вернулась к уровню до подрыва Каховской ГЭС.

Ситуация возле Запорожской атомной электростанции Фото: Defence Express

Ситуация в районе Нововоронцовки и Осокоровки Фото: Defence Express

При этом наибольшие изменения заметны к востоку от Энергодара.

Ситуация к востоку от Энергодара Фото: Defence Express

По словам аналитиков, это естественное состояние Великого Луга, при котором в сентябре-октябре наблюдается минимальный уровень воды, а с началом весны и половодья и до середины лета эта зона превращается в почти сплошное водное пространство.

В издании подчеркнули, что когда вода снова уйдет, то на ее месте останутся очень слабые грунты, по которых не пройдет никакая техника, в том числе амфибийная. Как отмечают авторы статьи, сочетание русла самого Днепра, пойм, заболоченных и подтопленных участков делает Великий Луг непригодным для любых продвижений.

Напомним, 13 марта о повышении уровня воды в Каховском водохранилище сообщил портал Texty.org.ua. В издании отметили, что впервые за последние полвека на Великом Лугу наблюдается половодье.

Ранее, 6 сентября, офицер Главного управления противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины Владислав Дударь заявил, что из-за осушения Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами ГЭС южным областям Украины может грозить опустынивание.