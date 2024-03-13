Подрыв Каховской ГЭС: в водохранилище начала возвращаться вода (спутниковые снимки)

По информации журналистов, объяснить прибытие воды можно весенним таянием снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовья Днепра.

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В Каховское водохранилище, которого уже фактически не существовало после подрыва россиянами ГЭС, снова начала прибывать вода. Впервые за полвека на Великом Лугу — половодье. Об этом сообщает Texty.org.ua со ссылкой на спутниковые снимки этого района.

В издании отмечают, что как свидетельствуют последние спутниковые снимки этого района, на сегодня значительная часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища покрыта водой.

Журналисты добавляют, что объяснение этому может быть весеннее таяние снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовья Днепра.

Изменение водного индекса с осени прошлого года (верхнее изображение) до марта 2024 года (нижнее изображение).

Кроме этого, эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломыцев подтвердил, что на соответствующей территории наблюдается поднятие уровня воды, что "соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме".

"При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, происходящие на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет", — отметил Коломыцев.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Напомним, утром 6 июня россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Взрыв разрушил конструкцию и мощные потоки воды затопили огромную территорию ниже по руслу Днепра, спровоцировав экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов.

Тогда глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что восстановление Каховской ГЭС будет стоить от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Российская Федерация в разрушении Каховской ГЭС обвинила Украину, назвав случившееся "преднамеренной диверсией властей Киева". По версии Кремля, ВСУ ночью обстреляли и повредили плотины гидроэлектростанции.

20 июня мониторинговая группа War Mapper сообщила, что новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически не существует.

Впоследствии в американском издании New York Times пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции стал взрыв взрывчатки в ремонтном проходе или отсеке в бетонном основании здания.

12 января 2023 года начальница Голопристанской городской военной администрации (ГОА) Светлана Линник заявила, что после разрушения Каховской ГЭС тела жертв наводнения до сих пор остаются под завалами разрушенных домов в оккупированной Голой Пристани на Херсонщине.