Підрив Каховської ГЕС: у водосховище почала повертатися вода (супутникові знімки)

За інформацією журналістів, пояснити прибуття води можна весняним таненням снігів, котре принесло додаткову вологу в пониззя Дніпра.

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У Каховське водосховище, якого вже фактично не існувало після підриву росіянами ГЕС, знову почала прибувати вода. Вперше за півстоліття на Великому Лузі – водопілля. Про це повідомляє Texty.org.ua з посиланням на супутникові знімки цього району.

У виданні зазначають, що як свідчать останні супутникові знімки цього району, на сьогодні значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища вкрита водою.

Журналісти додають, що пояснення цьому може бути весняне танення снігів, котре принесло додаткову вологу в пониззя Дніпра.

Змінення водного індексу з осені минулого року (верхнє зображення) до березня 2024 року (нижнє зображення).

Окрім цього, експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев підтвердив, що на відповідній території спостерігається підняття рівня води, що "відповідає ситуації весняного водопілля на річковій заплаві".

"За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років", — зазначив Коломицев.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Нагадаємо, вранці 6 червня росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС. Вибух зруйнував конструкцію і потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу. Багато людей опинилися в пастці й були змушені забиратися на дахи будинків.

Тоді голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.

Російська Федерація в руйнуванні Каховської ГЕС звинуватила Україну, назвавши те, що трапилося, "навмисною диверсією влади Києва". За версією Кремля, ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі гідроелектростанції.

20 червня моніторингова група War Mapper повідомила, що нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично не існує.

Згодом в американському виданні New York Times дійшли висновку, що найімовірнішою причиною руйнування Каховської гідроелектростанції став вибух вибухівки в ремонтному проході або відсіку в бетонній основі будівлі.

12 січня 2023 року начальниця Голопристанської міської військової адміністрації (МВА) Світлана Линник заявила, що після руйнування Каховської ГЕС тіла жертв повені й досі залишаються під завалами зруйнованих будинків в окупованій Голої Пристані на Херсонщині.