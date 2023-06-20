Через підрив ГЕС Каховське водосховище перестало існувати, — розслідувачі (фото)

За словами експертів, на місці водосховища залишилася лише річка Дніпро, кілька приток та невеликих озер.

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Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично не існує. Про це повідомила моніторингова група War Mapper у Twitter.

"Залишилися лише сама річка Дніпро, кілька приток та кілька невеликих озер у цьому районі", — сказано в повідомленні.

Також Фокус демонструє супутникові знімки Каховського водосховища, зроблені за допомогою EO Browser за 21 травня та 20 червня 2023 року.

Каховське водосховище 21 травня 2023 Фото: EO Browser.

Каховське водосховище 20 червня 2023 Фото: EO Browser.

Нагадаємо, що 20 червня у Туреччині та Болгарії зіткнулися з наслідками підриву ГЕС. За словами голови ВП Андрія Єрмака, внаслідок агресивних дій РФ страждає не лише Україна, а й інші країни. Плями мастила та нафти незабаром можуть дійти до Середземномор'я.

Крім того, українцям показали, що зараз відбувається із Каховським водосховищем біля ЗАЕС. На знімках, що їх зробили супутники американської компанії Planet Labs, видно, що рівень води у водосховищі в районі ЗАЕС та Нікополя залишається критично низьким.

Ще повідомлялося, що експерти розповіли про негативні наслідки знищення Каховської ГЕС. Сільське господарство Херсонщини, а також Дніпропетровщини та Запоріжжя після підриву окупантами Каховської ГЕС опинилося під загрозою через дефіцит води для зрошення. За підрахунками аналітиків, це 2-3% земель України. Це відіб'ється на врожаї, ВВП та інфляції, кажуть фахівці.