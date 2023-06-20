Из-за подрыва ГЭС Каховское водохранилище перестало существовать, — расследователи (фото)

По словам экспертов, на месте водохранилища осталась лишь река Днепр, несколько притоков и небольших озер.

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Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически больше не существует. Об этом сообщила мониторинговая группа War Mapper в Twitter.

"Остались только сама река Днепр, несколько притоков и несколько небольших озер в этом районе", — сказано в сообщении.

Также Фокус демонстрирует спутниковые снимки Каховского водохранилища, сделанные с помощью EO Browser за 21 мая и 20 июня 2023 года.

Каховское водохранилище 21 мая 2023 Фото: EO Browser

Каховское водохранилище 20 июня 2023 Фото: EO Browser

Напомним, что 20 июня в Турции и Болгарии столкнулись с последствиями подрыва ГЭС. По словам главы ОП Андрея Ермака, в результате агрессивных действий РФ страдает не только Украина, но и другие страны. Пятна смазки и нефти вскоре могут дойти до Средиземноморья.

Кроме того, украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.

Еще сообщалось, что эксперты рассказали об отрицательных последствиях уничтожения Каховской ГЭС. Сельское хозяйство Херсонщины, а также Днепропетровщины и Запорожья после подрыва оккупантами Каховской ГЭС оказалось под угрозой из-за дефицита воды для орошения. По подсчетам аналитиков, это 2-3% земель Украины. Это отразится на урожае, ВВП и инфляции, говорят специалисты.