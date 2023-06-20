Отрицательные последствия уничтожения Каховской ГЭС: эксперты сообщили, чего ждать

Сельское хозяйство Херсонщины, а также Днепропетровщины и Запорожья после подрыва оккупантами Каховской ГЭС оказалось под угрозой из-за дефицита воды для орошения. По подсчетам аналитиков, это 2-3% земель Украины. Это отразится на урожае, ВВП и инфляции, говорят специалисты.

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Разрушение дамбы Каховской ГЭС усложнит ведение сельского хозяйства на 2-3% земель на юге страны и приведет к снижению урожая на 3-4%. Это связано с недостатком воды для орошения. Об этом рассказал Александр Печерицын, аналитик Райффайзен Банка Аваль, во время конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС".

Таким образом, по его словам, мы можем потерять от 2 до 4 млн т урожая. Это не очень много в рамках экономики, несмотря на то, что сельское хозяйство — главный сектор, его доля в ВВП — до 15%.

"Наш прогноз… сделан осенью прошлого года, плюс 1,8% роста экономики. Сейчас мы видим, что первый квартал нам принес лучшие результаты, чем мы ожидали, то есть мы понимали, что есть определенный положительный фактор. Корректировать вниз мы не будем, потому что есть положительный сюрприз в экономике с начала текущего года. То есть оно плюс-минус нивелирует этот негатив", — сказал он.

Несмотря на ожидаемое снижение объема урожая, аналитики не прогнозируют роста инфляции к концу года Фото: Getty Images

В целом негативное влияние подрыва Каховской ГЭС на экономику меньше, чем он мог быть из-за полного прекращения "зернового коридора", говорит Печерицын.

Он также отметил, что если не будет решен вопрос альтернативного водоснабжения на предприятия юга, мы окажем дополнительное негативное влияние и на промышленное производство.

Что будет с инфляцией в 2023 году из-за подрыва ГЭС

Аналитики банка дают меньшую оценку влиянию катастрофы на инфляцию на конец года, чем НБУ (0,3 п.п.).

"Те регионы, которые находятся под контролем Украины, еще до условно в прошлом ноябре не учитывались в глобальном предложении овощей — фруктов. Таким образом, может быть эффект, похожий на эффект с ценами на куриные яйца. То есть, предложение в прошлом году по многим категориям этого года имеет обратный эффект. В мае мы видели, что за счет резкого ожидаемого снижения цен на куриные яйца у нас месячная инфляция в мае была меньше даже динамики 2021 года", — отметил аналитик банка Сергей Колодий.

Кроме того, высокие цены на овощи в прошлом году увеличили потенциальное предложение их в центральных и западных регионах Украины.

"Таким образом, это негативное событие... вряд ли будет иметь такой эффект уменьшения предложения даже на баклажаны, что было в прошлом году", — добавил он.

Так что свой прогноз инфляции 13,7% на конец 2023 года в Райффайзен Банке Аваль оставляют неизменным.

Напомним, восстановление Каховской ГЭС в Херсонской области, которое 6 июня разрушили российские оккупационные войска, будет стоить от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. На это уйдет пять лет, если работы продлятся 24 на 7.

Ранее Фокус писал, что эксперты нашли новые косвенные доказательства того, что дамбу Каховской ГЭС взорвали российские военные. По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, чтобы разрушить Каховскую ГЭС, нужно было заложить взрывчатку в конкретных местах, на которые могли указать только специалисты, а план минирования и подрыв дамбы разрабатывали довольно длительное время.