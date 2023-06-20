Українцям показали, що зараз відбувається із Каховським водосховищем біля ЗАЕС (відео)

На знімках, що зробили супутники американської компанії Planet Labs, видно, що рівень води у водосховищі в районі ЗАЕС та Нікополя залишається критично низьким.

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Рівень води у Каховському водосховищі продовжує стрімко знижуватися. Те, як зараз, виглядає водний об'єкт, який ЗС РФ практично знищили, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, показав OSINT-аналітик та військовослужбовець ЗСУ під псевдонімом Tatarigami_UA на своїй сторінці у Твіттері.

Він змонтував коротке відео із супутникових знімків, опублікованих приватною американською компанією Planet Labs, яка відправляє мініатюрні супутники до космосу.

"Оновлена візуальна оцінка підтверджує низький рівень води у Каховському водосховищі", — підписав автор змонтоване відео.

На знімках, які зробив супутник, можна побачити, що рівень води у Каховському водосховищі, особливо в районі Запорізької атомної електростанції та Нікополя, продовжує залишатися низьким.

Зауважимо, що ці фото можна порівняти із супутниковими знімками від 16 червня. На них із супутника показали, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон". Раніше термінал був повністю затоплений, проте останні супутникові знімки свідчать, що рівень води почав знижуватися.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, незабаром після чого в мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця події.

ЗМІ також писали про те, що 15 червня генеральний директор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС у зв'язку з погрозами, які спричиняє підрив дамби в Херсонській області. Тяжка ситуація з безпекою змусила відкласти візит на один день.