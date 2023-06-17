"Ахіллесова п'ята всередині": ЗС РФ підірвали підводний прохід Каховської ГЕС, – ЗМІ

Журналісти звернули увагу, що дамбу збудували за часів СРСР. Москва має кожну сторінку її креслень і там точно знали, де її слабке місце.

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Каховську ГЕС зруйнували підривом проходу під водою. Такий висновок зробили журналісти газети The New York Times, поспілкувавшись з експертами та інженерами.

"Глибоко всередині греблі була ахіллесова п'ята. Оскільки гребля була збудована за радянських часів, у Москві була кожна сторінка інженерних креслень і вона знала, де слабке місце", — зазначили автори матеріалу.

Греблю звели з величезного бетонного блоку в основі. Через неї проходить невеликий прохід, доступний із машинної зали. Саме у ньому і спрацювала закладена вибухівка, заявили автори.

Незадовго до обвалення дамби супутники американської розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, що вказують на вибух, нагадали експерти.

"Греблю явно пошкодили в результаті боїв за кілька місяців до прориву. Удари ЗСУ пошкодили одну ділянку проїжджої частини над греблею, а оккупанти пізніше підірвали іншу. Минулого місяця супутникові знімки показали, що вода безконтрольно тече через деякі ворота", — йдеться в статті.

Росіяни, за словами експертів, ухопилася за версію, що гребля "стала жертвою накопичених збитків", щоб заперечувати відповідальність за підрив.

Два американських інженери, проаналізувавши дані з супутника та сейсмічної активності, сказали, що причиною обвалу греблі став підрив вибухівки у ремонтному проході або відсіку в бетонній основі будівлі.

"Якщо ви хочете зруйнувати греблю, треба зробити потужний вибух. Прохід — ідеальне місце для встановлення вибухівки", — сказав інженер-геотехнік, експерт з аналізу безпеки та руйнування гребель Майкл Вест.

Експерти кажуть, лише повна перевірка греблі після зливу води з водосховища визначить точну послідовність подій.

Нагадаємо, що проєкт "Схеми" 16 червня показано нові супутникові знімки наслідків підриву Каховської ГЕС військами Росії.

В Укргідроенерго заявили, що росіяни влаштували найбільшу техногенну катастрофу на континенті після Чорнобильської трагедії.