Після підриву Каховської ГЕС у Голій Пристані досі тіла лежать під завалами, — МВА

За словами голови Голопристанської міської військової адміністрації Світлани Линник, злочинні дії російських окупантів призвели до руйнування 30% приватного сектору.

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Після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року, спричиненого навмисним вибухом греблі Збройними силами Росії, тіла жертв повені й досі залишаються під завалами зруйнованих будинків в окупованій Голої Пристані на Херсонщині. Про це повідомила начальниця Голопристанської міської військової адміністрації (МВА) Світлана Линник у коментарі "Радіо Свобода".

Линник наголосила, що українській владі достеменно відомо про загибель десяти людей у Голій Пристані в червні минулого року, але фактична кількість жертв, імовірно, значно вища за цю цифру. Згідно з чиновницею, тіла багатьох людей залишаються під завалами своїх будинків.

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"Руйнування там дуже суттєве — відсотків до 30 приватних житлових будинків. Свідки, яким вдалося врятуватися, розповіли нам, що затоплені будинки зруйновані й там залишалися люди. Тобто там дуже багато ще людей, які лежать під завалами, під руїнами у своїх власних будинках. Це і міське населення, і сільське населення, а також ідеться і про дачні садівничі товариства, тому що в нас дуже велика кількість садівничих товариств. Також там дуже багато перебувало людей, які не отримували ні допомогу, ні евакуацію. Туди окупанти не пропускали людей. Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховувати й робити ексгумацію, шукати родичів тих, хто там загинув", — каже чиновниця.

Ситуація в окупованій Голій Пристані

Світлана Линник зазначила, що ситуація в окупованому місті складна. Росія не надала "зелених коридорів" для евакуації та гуманітарної допомоги, а українці постають перед постійними труднощами, такими як відсутність роботи, доходів і отримання російських паспортів.

"Зараз у Голій Пристані та сусідніх селах залишилося близько 10 тисяч жителів, хоча до вторгнення їх було майже 35 тисяч. Ситуація погіршується щодня", — додала Линник.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого було затоплено найближчі населені пункти. За даними "Укргідроенерго", гідроелектростанція не підлягає відновленню.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW) руйнування греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

Агентство AP вказувало, що РФ заявляла про 59 громадян України, які потонули на тимчасово підконтрольній їй території. Однак журналісти з'ясували, що тільки в окупованому місті Олешки, населення якого, за оцінками українських військових, до руйнування греблі становило 16 000 осіб, кількість загиблих сягає щонайменше 100 осіб.