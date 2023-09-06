На півдні України може з'явитися пустеля через підрив Каховської ГЕС, — Міноборони

За словами представника оборонного відомства Владислава Дударя, фахівці роблять різні прогнози щодо того, що чекає в майбутньому на Херсонську область. Більшість із них позитивні, проте є сценарії не зовсім радісні.

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Південним областям України може загрожувати опустелювання через осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами ГЕС. Про це заявив офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України Владислав Дудар, повідомляє "Укрінформ" 6 вересня.

За його словами, зараз існують усі ризики того, що територія України стане повноцінною пустелею. Фахівці почали робити перші прогнози через 3 місяці після трагедії. За деяких негативних сценаріїв, наслідки для Херсонської області будуть катастрофічними.

Представник Міноборони зазначив, що екологічна система південних областей України здебільшого антропогенна, тож через відсутність ведення сільського господарства, осушення Каховського водосховища може вплинути негативно на процес опустелювання півдня України.

При цьому, не всі експерти вважають, що територія, де проходило Каховське водосховище, стане внаслідок аридизації пустелею.

Загальна кількість опадів, яка випадає в Херсонській області, становить до 400 міліметрів на рік, тоді як пустелі Іспанії мають до 200 міліметрів на рік.

Нагадаємо, 1 серпня в Кабміні розповіли, як долають наслідки підриву Каховської ГЕС. Протягом двох місяців після теракту фахівцям вдалося прокласти десяту частину труб, які потрібні для відновлення водопостачання 1 млн осіб.

18 липня повідомлялося, що вчені розповіли про знахідки на дні Каховського водосховища. Зазначається, що там лежали історичні артефакти, яким 300-500 років. Тепер змагаються у швидкості з "чорними археологами", які намагаються їх відшукати та продати.