В Чернобыле появились дикие коровы: как они зимуют и спасаются от хищников (фото)

По словам старшего научного сотрудника Чернобыльского заповедника Сергея Жилы, поведение дикого стада напоминает поведение предка домашней коровы — тура. Телята находятся посредине, а взрослые коровы и быки вокруг них.

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Одичание домашних коров фиксируют в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В селе Лубянка, который находится в зоне отчуждения, в 2016 году умер последний владелец коров, оставив их без присмотра, что и стало причиной одичания скота. Об этом сообщает 0462.ua

Для Украины это уникальный случай.

По словам старшего научного сотрудника заповедника Сергея Жилы, генетически от домашних эти коровы ничем не отличаются, но их поведение другое.

Сергей Жила

"Процесс одичания должен проходить довольно долго, у нас этот процесс прошел успешно. Благодаря знаниям наших предков мы отработали технологию содержания скота в лесной местности, на хуторах, при минимуме затрат", — объяснил он.

Уже с 2019 года коровы при встрече с людьми или автомобилем убегали, в последние годы такое поведение стало еще более ярко выраженным. Но некоторые особи спокойны в присутствии людей и приходят к военным за хлебом.

Дикие коровы

"Раньше у них было ориентировочное поведение, присущее стадным животным, например, для лошадей Пржевальского. Это когда при встрече с подозрительным объектом все стадо выстраивалось в прямую линию и внимательно наблюдало за этим объектом. Ну и через некоторое время они убегали", — объяснил эколог.

Поведение дикого стада Чернобыльского заповедника напоминает поведение предка домашней коровы — тура. Телята находятся посредине, а взрослые коровы и быки вокруг них. Эти животные принадлежат к чернорябой аборигенной породе, поэтому все одинаковой окраски.

До полномасштабного вторжения в стаде из 20 голов насчитывалось 10 коров, 8 быков и двое телят. У стада есть афльфа-самец.

"Это такое структурированное иерархическое образование, где есть главный бык, имеющий право на спаривание, и все потомки — его. Оно очень полезно тем, что в экстремальных условиях этот опытный бык руководит стадом. В стаде есть другие быки, конкуренция очень острая, и понятно, что каждый бык хочет стать главным, поэтому периодически проходят какие-то турниры", — объяснил Жила.

Дикие коровы

Еще до полномасштабного вторжения в стаде одичавших животных сменился лидер. Бывший альфа потерял глаз и состарился — ему на смену пришел новый молодой бык.

Как живут дикие коровы

Дикие коровы

Коровам комфортно в дикой природе, проблем с едой нет даже зимой.

Поначалу животных подкармливали, а потом начали практиковать зимний выпас. Такая система содержания на хуторах прежде была распространена в районе Полесского заповедника. Скот очень хорошо зимует на остатках травостоя, пырея, злаков, поедает ветки. Они с осени накапливают достаточное количество жира, ночуют в основном в покинутых сараях или заброшенных фермах — меньше энергии тратится, чтобы согреться.

Дикие коровы снабжены пищей на зиму, но в условиях гололеда или недостатка корма, они будут гибнуть.

Коровы проходят жесткий естественный отбор. Среди обитателей Полесья есть хищные животные: волк, рысь, медведь. Но высокий уровень гибели дикого скота от хищников не зафиксирован, они обороняются коллективно. Более зрелые особи защищают молодое поголовье, во время бегства дикое стадо держится вместе.

Напомним, что корову скрестили с ДНК человека, после чего в ее молоке обнаружили лекарство от диабета.

Также сообщалось, что в Каховское водохранилище возвращается вода, и это может повлиять на фронт.