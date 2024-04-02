НАБУ разоблачило группировку, которая "заработала" на "Укрзализныце" почти 100 млн грн (фото)

Лидер группировки, по данным правоохранителей, устроил закупку для "Укрзализныци", написав специальное письмо из соответствующей силовой структуры. Благодаря этому государство потеряло почти 100 млн грн, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению. По данным СМИ, к схеме может быть причастен бывший советник Офиса президента.

Группа работников государственной компании "Укрзализныця" во время войны совершили махинацию по закупке силовых трансформаторов. Прикрываясь "угрозой госбезопасности", они устроили сделку с компанией-продавцом, связанной с Беларусью. В итоге, как подозревают антикоррупционеры, государство потеряло 94,7 млн грн. О деталях махинации говорится на странице Facebok Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

2 апреля пресс-служба НАБУ сообщила о деле, которое провели совместно с Антикоррупционной прокуратурой. Задержали группу подозреваемых, причастных к закупке силовых трансформаторов по завышенным ценам.

Фигурантов подозревают в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди них — ст. ч. 5 ст. 191 (завладение госимуществом с использованием служебного положения). Если их признают виновными, то могут наказать тюремным заключением на срок от 7 до 12 лет.

Антикоррупционеры опубликовали фотографии с момента задержания и указали, что гражданам вскоре изберут меру пресечения.

Дело НАБУ — задержанные и правоохранители Фото: НАБУ Дело НАБУ — задержанные внутри авто правоохранителей Фото: НАБУ

Имя подозреваемых НАБУ не указывает. Однако издание "Слово и дело" утверждает со ссылкой на собственные анонимные источники в правоохранительных органах, что среди фигурантов может быть бывший советник офиса президента и сотрудник одного из подразделений СБУ Артем Шыло.

Дело НАБУ — экс-советник офиса президента Артем Шыло Фото: Скриншот

Дело НАБУ — детали махинаций на "Укрзализныце"

Согласно данным расследования, речь идет о закупке силовых трансформаторов для "Укрзализныци", к которым была причастна группа неназванных должностных лиц. Чтобы осуществить закупку, объявили тендер в системе "Прозорро", — рассказали в НАБУ. Однако тендер не состоялся в результате действий лидера группировки.

Неназванный "лидер" поспособствовал заключению сделки вне государственной системы. Для этого он устроил получение "Укрзализныцей" специального письма, в котором указывалось, что закупка нужна в связи с "угрозой государственной безопасности". Благодаря этому компания согласилась на сделку с предприятием, которое контролируется гражданином Беларуси.

В итоге "Укрзализныця" получила силовые трансформаторы по вдвое завышенной цене, — говорится в сообщении антикоррупционеров. В результате ориентировочные убытки госкомпании в 2022-23 гг. — 94,7 млн грн. На имущество компании-поставщика наложен арест. Стоимость имущества покрывает убытки государства частично — это 53 млн грн.

Артем Шыло — детали биографии

Артем Шыло, о котором "Слово и Дело" упоминает в контексте дела о силовых трансформаторах, с 2021 по лето 2022 был советником офиса президента. В августе 2022 года он уволился из офиса и возглавил подразделение СБУ — главное управление контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. В ноябре 2022 года расследователи Bihus.info заинтересовались деятельностью мужчины: сняли сюжет об игорном бизнесе и имуществе на сумму 4 млн долл., происхождение которого сложно объяснить.

В марте 2024 года Шыло был уволен с должности главы подразделения, но остался работать в структуре СБУ — об этом написало издание Forbes Ukraine.

Напоминаем, в марте НАБУ сообщало о разоблачении группы злоумышленников, которые украли 14 млн грн на ремонте школы. Кроме того, антикоррупционными осуществили рейд в Финляндию, где задержали лиц, которые отмыли на закупках для ВСУ почти 6 млн евро.