Украли более 14 млн грн на строительстве школы: НАБУ завершило расследование

По данным следствия, среди фигурантов уголовного производства — экс-директор Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области.

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Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование и открыли материалы дела о завладении более 14,8 млн грн при строительстве школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с заранее определенной компанией договор на строительство школьного учреждения в селе Чукаловка на общую сумму 45,6 млн грн.

Подрядчику перечислили лишь часть средств в размере 33,6 млн грн.

"Однако работы он выполнил лишь частично, а остальные, на сумму 14,8 млн грн, так и осталась на бумаге. Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации", — отметили в НАБУ.

Сейчас у следствия трое подозреваемых: предприниматель — организатор схемы, экс-директор Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директор строительной компании.

Напомним, 17 марта СМИ раскрыли теневые механизмы в Минобороны — общий оборот доходит почти до 50 миллиардов гривен.

Также 5 марта в эксклюзивном материале Фокус писал, что украинцы жалуются на работу военно-врачебных комиссий в Киеве, сообщая о коррупции в системе.

Напомним, в декабре НАБУ сообщило о начале расследования производства в отношении экс-генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Расследование ведется по факту возможного вмешательства экс-генпрокурора в дело, где фигурирует председатель Окружного админсуда Павел Вовк.

Также 14 декабря Фокус писал о том, что сотрудники САП и НАБУ сообщили действующему народному депутату о подозрении в декларировании недостоверных сведений.