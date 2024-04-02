Запрет на выезд из Украины : на Волыни будут предоставлять пограничникам списки туристов (видео)

По данным местных журналистов, владельцы баз отдыха обязаны будут подавать в пограничного подразделения списки лиц, которые будут там проживать. Также без пропусков не будет возможно заказать туристические экскурсии по пограничным территориям.

На озере Свитязь владельцы баз отдыха должны будут предоставлять списки гостей в пограничное подразделение. Об этом сообщила председатель Ковельской районной военной администрации Ольга Черен, передает местное медиа "Конкурент".

Чиновница сообщила, что владельцы баз отдыха обязаны будут подавать в пограничного подразделения списки лиц, которые будут там проживать. Также без пропусков не будет возможно заказать туристические экскурсии по пограничным территориям.

При этом журналисты отмечают, что озеро Свитязь не входит в пограничную зону (только акватория, прилегающая к селу Пулемец).

Где находится озеро Свитязь

Озеро Свитязь расположено в пределах Ковельского района Волынской области. Принадлежит к группе Шацких озер, в междуречье Припяти и Западного Буга.

Шацкие озера, в частности Свитязь, привлекают значительное количество туристов, которые преимущественно размещаются в коттеджах и пансионатах, расположенных вокруг озера вблизи пгт Шацк и сел (Свитязь, Пульмо), а также в частном секторе, который пользуется большой популярностью. Ширина пляжей варьируется от 5 до 50-60 метров.

Расстояние от озера Свитязь до польской границы составляет 8 км Фото: Google Maps

Озеро расположено недалеко от польской границы — расстояние составляет около восьми километров.

Напомним, в Украине уже более двух лет действует запрет на пересечение границу для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, за два года полномасштабной войны десятки человек так и не смогли покинуть Украину. Они погибли, передвигаясь сложными маршрутами в попытках незаконно покинуть страну.

Ранее спикер ГПСУ называл два самых популярных маршрута, которые используют для своего побега уклонисты. По его словам, на "зеленом" участке границы ежедневно фиксируются граждане, которые пытаются сбежать из Украины.