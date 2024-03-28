Работник военкомата, которого ранил ножом мужчина на Волыни, ранее воевал, — ТЦК (фото)

Сейчас раненый военный находится в больнице. Его прооперировали, и он идет на поправку.

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Работником ТЦК и СП, которого в Нововолынске при исполнении служебных обязанностей ударил ножом местный житель, ранее воевал. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Боец Александр попал на работу в Терцентр комплектации и социальной поддержки после ранения на войне против РФ.

"В течение последних дней военнослужащего ТЦК навещали семья, собратья, коллеги и неравнодушные горожане, которые переживают за состояние здоровья военного, который принимал участие в боевых действиях, получил ранения на поле боя, а сегодня проходит военную службу в ТЦК", — говорится в сообщении.

Напомним, что Александр получил ранение 21 марта в Нововолынске. Они с коллегой наведались домой к одному из военнообязанных граждан для уточнения, почему тот получил боевую повестку и не прибыл в военкомат. Мужчина открыл дверь и сразу набросился с ножом на работников ТЦК. Александр получил ранение в живот.

Ранее сообщалось, что в Шостке работник военкомата оказывал пинков местному жителю.