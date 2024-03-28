Працівник військкомату, якого поранив ножем чоловік на Волині, раніше воював, — ТЦК (фото)

Зараз поранений військовий перебуває у лікарні. Його прооперували, і він іде на поправку.

Related video

Працівником ТЦК та СП, якого у Нововолинську під час виконання службових обов'язків вдарив ножем місцевий житель, раніше воював. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

Боєць Олександр потрапив на роботу до Терцентру комплектації та соціальної підтримки після поранення на війні проти РФ.

"Упродовж останніх днів військовослужбовця ТЦК провідали родина, побратими, колеги та небайдужі містяни, котрі переживають за стан здоров'я військового, який брав участь у бойових діях, отримав поранення на полі бою, а сьогодні проходить військову службу в ТЦК", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Олександр отримав поранення 21 березня у Нововолинську. Вони з колегою навідалися додому до одного з військовозобов’язаних громадянин для уточнення, чому той отримав бойову повістку і не прибув до військкомату. Чоловік відкрив двері і одразу накинувся з ножем на працівників ТЦК. Олександр отримав поранення у живіт.

Раніше повідомлялося, що у Шостці працівник військкомату надавав копняків місцевому жителю.