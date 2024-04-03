Юристы объяснили, при каких условиях женщинам запретят выезд из Украины

Действующее законодательство предусматривает несколько четких оснований для ограничения выезда женщин за пределы Украины.

Специалисты "Юридичного порадника для ВПО" объяснили, в каких случаях женщин могут не выпускать за пределы государства. В Facebook они сообщили подробности действия норм закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

В 2024 году право на выезд ограничено для мужчин. Нормы законодательства имеют и четкие основания для ограничения выезда женщин, в частности:

Осведомлены с информацией, составляющей государственную тайну, — до окончания срока действия соответствующих ограничений;

Если они под административным надзором Национальной полиции — до прекращения надзора;

В случае, если, применена мера пресечения, по условиям которого запрещено выезжать за пределы государства, — до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений;

Уклоняются от выполнения обязательств, возложенных на них решением судебной инстанции или постановлением других органов;

Осужденные за совершение уголовного правонарушения;

Нормы законодательства действуют также в отношении руководителей юридических лиц или постоянного представительства нерезидента, который не выполняет налоговые обязательства и имеет налоговый долг, превышающий 1 миллион грн.

Законодательство также предусматривает запрет на выезд из Украины, если женщина является военнообязанной. Это касается тех, кто не имеет соответствующих документов, подтверждающих наличие отсрочки от призыва.

Напомним, 1 февраля стало известно, кому из женщин теперь запрещено выезжать за границу. Резонансный запрет на выезд за пределы страны касается не только топ-чиновников, но и нескольких сотен тысяч украинских граждан, в том числе и женщин.