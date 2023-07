"Не вмешивайте военных в политику". Какие изменения нужны армии США

Последние годы в США падает уважение к национальной армии как среди республиканцев, так и среди демократов. Этому способствует ряд событий, которые привели к излишней "заполитизованности" военных.

Уважение американцев к своей армии резко падает. Согласно опросам Фонда Рейгана, за последние пять лет оно снизилось на 22 балла. По результатам недавно опубликованного опроса менее половины респондентов испытывают большое доверие и уверенность в американских вооруженных силах. Если гражданские и военные лидеры не предпримут меры по устранению этого пробела, это помешает набору в армию, снизит сплоченность подразделений и подорвет связь между армией и обществом, которому она служит.

Фокус перевел статью Кори Шейка о том, почему военных не нужно вмешивать в политику.

Не менее тревожной, чем само падение уважения, является его причина. 62% респондентов заявили, что теряют доверие и уверенность в армии, потому что военное руководство становится чрезмерно политизированным. Это отношение не зависит от партийной принадлежности: такой ответ дали 60% демократов, 60% независимых и 65% республиканцев. Только 35% респондентов выразили уверенность в способности военных действовать профессионально и непредвзято.

Руководство американской армии становится чрезмерно политизированным Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Чтобы сохранить армию США, охватывающую все слои населения, которые объединяются в эффективную боевую силу, Америка должна повлиять на общественное мнение и отделить вооруженные силы от роли пешки в политических спорах между партиями. Это потребует большей дисциплины от военных лидеров и большего признания политиками того ущерба, который они наносят нашей национальной безопасности, порицая профессионализм и беспристрастную приверженность американских солдат, моряков, летчиков, морских пехотинцев и их командиров. Военные командиры должны придерживаться основных функций своей профессии и перестать говорить, что "этот вопрос находится в компетенции министра обороны". Политикам же стоит перестать прикрываться военными при проведении непопулярных реформ и направить свои усилия на принятие соответствующих законов в областях, срочно требующих внимания.

Путь к поляризации

Выводы Фонда Рейгана сильно расходятся с мнением военных о самих себе. Американские военные считают себя образцом беспартийного профессионализма, и прилагают все усилия, чтобы привить это отношение через профессиональное военное образование. Военные лидеры беспокоятся о том, что политическая активность ветеранов отражается на действующей армии. Но они не считают, что тревога общества по поводу политизации вооруженных сил влияет на них. Генерал Дэвид Бергер, командующий Корпусом морской пехоты, недавно заявил: "Я не вижу и не слышу разговоров или влияния политики рядовом и командном составе". Начальник отдела рекрутинга армии считает, что эти опасения не влияют на желание американцев служить.

Однако за последние несколько десятилетий произошел ряд событий, которые способствовали формированию мнения о политизированности армии. Одобрение ветеранами кандидатов в президенты лишь набирало обороты с тех пор, как отставной комендант морской пехоты Пол X. Келли поддержал Джорджа Буша-младшего в 1988 году. Президентские кампании теперь регулярно выпускают списки сотен отставных офицеров и включают военных в форме в предвыборную рекламу. Администрация Буша предоставила военным возможность убедить Конгресс поддержать резкое увеличение военного присутствия в Ираке. В 2016 году генерал в отставке Джон Аллен выступил на Демократическом национальном съезде, чтобы поддержать кандидата от демократов, а на Республиканском национальном съезде отставной генерал-лейтенант (в отставке) Майкл Флинн заставлял толпу скандировать "Посадите ее в тюрьму".

Кроме того, президенты Барак Обама и Дональд Трамп выдвинули рекордное количество высокопоставленных ветеранов на высокие гражданские должности. Как и его предшественник, президент Джо Байден выдвинул недавно вышедшего в отставку ветерана на пост министра обороны. Совсем недавно Байден поставил рядом с собой морских пехотинцев в форме, когда произносил чисто политическую речь об угрозе демократии в стране. Все эти действия формируют общественное восприятие военных как ангажированной политической силы.

Некоторые действующие военные руководители также все чаще участвуют в политических акциях. В частности, действующий председатель Объединенного комитета начальников штабов промаршировал вместе с президентом в боевой форме через сквер, который был насильственно зачищен во время протестов против социальной справедливости в 2020 году. Генерал Марк Милли очень убедительно извинился, но этот образ, вероятно, надолго останется в памяти большинства людей. Милли ввязывался и в другие политические дискуссии: высказывал свою точку зрения на критическую расовую теорию во время слушаний в Конгрессе и критиковал практически все журналистские материалы об администрации Трампа, чтобы выставить себя спасителем республики.

Сторонники Милли могут утверждать, что он защищал гражданского министра обороны, или что от него, как от солдата и хоккеиста, нельзя ожидать, что он будет сидеть в стороне. Но министр обороны не нуждается в защите со стороны своих военных подчиненных. Политическая борьба – это удел гражданских чиновников. Игра в политику не всегда приносит лишь выгоду. Если вы ведете себя как хоккеист, то время от времени будете получать шайбой по лицу. Неуклюжее участие Милли в обсуждении политических тем сделало Милли оправданной мишенью для давления Конгресса по политическим вопросам на него и других военных лидеров – включая каждого офицера-флагмана, выдвигаемого на повышение до трехзвездочного звания.

Однако Конгрессу следует устоять перед этим искушением. Республиканцы в Палате представителей ждут не дождутся возможности вызвать Милли для дачи показаний, что станет повторением прошлогоднего позорного зрелища, когда представители обвинили его в государственной измене. Повторение этого политического театра было бы ужасным как для безопасности Америки, так и для военно-гражданских отношений. Подавляющее большинство военных, особенно в числе командиров, просят не вмешиваться в лихорадочную партийную политику текущего момента. Ради блага страны политикам следует прислушаться к этой просьбе.

Основным фактором снижения доверия к военным лидерам Америки является постоянное давление на них со стороны политиков по политическим вопросам. Именно политики создают обстоятельства, будь то Белый дом Трампа, организующий площадь Лафайет, Белый дом Байдена, ставящий морских пехотинцев во фланг президенту во время политической речи, или конгрессмены, набирающие политические очки, вытаскивая военные мундиры на политическую арену.

Вместо того чтобы развивать эти разделяющие общество дискуссии или отправлять Милли на костер. Конгресс мог бы предпринять шаги, которые действительно поддержат мужчин и женщин в форме. Если Конгресс встревожен состоянием наших вооруженных сил, следует вовремя принять закон о полномочиях в области национальной обороны и законопроекты об ассигнованиях на оборону. Конгрессу стоит тщательно проверить, достаточно ли оборонного бюджета Байдена для реализации стратегии национальной безопасности президента. Они также могут реформировать процессы закупок для привлечения технических талантов в оборонное предприятие и своевременно утверждать или отклонять чиновников, чтобы у избранных лидеров был достойный персонал. Для защиты Америки предстоит проделать серьезную работу. Политизация вооруженных сил сделает их слабее, а не сильнее.

Об авторе

Кори Шейк возглавляет группу по внешней и оборонной политике в Американском институте предпринимательства. Автор книги Safe Passage: The Transition from British to American Hegemony.