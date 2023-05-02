Обеспокоенные разговоры и очереди на выезд: как взрывы в Севастополе повлияли на россиян в Крыму

Атака БпЛА на нефтебазу в Севастополе, по словам правозащитника Эскандера Бариева, оказала значительное влияние на психологическое состояние россиян. Поэтому на выезде с полуострова образовались очереди и активизировались разговоры, что в Крыму становится опасно.

Россияне забеспокоились из-за атак на Севастополь и не чувствуют себя на оккупированном полуострове так безопасно, как было раньше. Пожар на нефтебазе и полеты БПЛА повлияли на психологическое состояние оккупантов. Об этом в эфире 24 канала сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев.

Так, 29 апреля в оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе вблизи Казачьей Бухты, уничтоживший более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Это стало своего рода четким посланием для незаконно поселившихся в Крыму россиян, что надо убегать.

"Сначала россияне говорили, что там некондиционное топливо и его нужно утилизировать. Говорили, что это — не украинские дроны и не украинцы в принципе, а офицеры НАТО. Но мы имеем результат и он важен для нас. Поскольку это — самая большая база, которая дает топливо военным российским кораблям", – сказал правозащитник.

По словам правозащитника, накануне оккупанты даже создали рабочую группу, которая должна заниматься контролем радиочастот на территории Крыма, чтобы больше контролировать БПлА.

"Это — дополнительная ссылка для оккупантов, что лучше своевременно уехать из Крыма, потому что он будет освобожден и станет сакральным местом, с помощью которого будет разрушен путинский режим и путинская Россия", – добавил он.

Что касается туристического сезона, сказал правозащитник, то его в Крыму никто не ждет. Большинство россиян планируют вместо Крыма в этом году поехать в Краснодарский край, поскольку на полуострове сейчас стало опасно.

Напомним, что после ударов по Севастополю оккупанты срочно принялись упорядочивать паромную переправу в РФ.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что топливо на нефтебазе в Севастополе предназначалось для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей.