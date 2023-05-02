"Похоже на подрыв очередного коллаборанта": в Мелитополе раздался мощный взрыв, — мэр

Взрыв, по словам Ивана Федорова, был единичным, а после него по городу понеслись скорые и полиция. В местных пабликах предполагают, что в Мелитополе в который раз активизировались украинские партизаны.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 2 мая раздался взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с хлопка. Единичный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор — полиция и скорая. Обычно отделенный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ждем хороших новостей", – написал он.

В местных пабликах предполагают, что взрыв — работа местных партизан.

"По характеру звука похоже на подрыв очередного коллаборанта. По улице Интеркультурной промчалась полиция с мигалками и сиренами. По городу также мчатся скорые и полицаи", — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 мая в Токмаке на банкет оккупантов в кафе "Лагуна" прилетело "взрывное" поздравление с праздником от ВСУ. За праздничным столом находились ФСБшники, МВДшники и коллаборанты.

Также ранее Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты в Запорожской области решили не убегать от контрнаступления, а плыть. Поэтому они начали забирать лодки у местных рыбаков.