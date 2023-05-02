"Мясника Мариуполя" Мизинцева уволили из-за проблем в ВС РФ, — разведка Британии

Российский генерал Михаил Мизинцев отвечал за военную логистику и занимал должность всего 8 месяцев. Проблемы в рядах ВС РФ, по словам разведчиков, приводят к разногласиям между Минобороны и ЧВК "Вагнер".

Британская разведка указала на проблемы с логистикой у российских окупантов. Поэтому уволили с должности заместителя министра обороны, который отвечает за материально-техническое обеспечение ВС РФ Михаила Мизинцева. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 2 мая.

"Увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположения о его будущем подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре непростой кампании России в Украине", — сообщают в ведомстве.

Британская разведка утверждает, что у РФ нет достаточно боеприпасов для успешных наступлений, а недостаток боеприпасов в свою очередь приводит к внутренним разногласиям, особенно между российским Минобороны и ЧВК "Вагнер".

"Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", — отмечают в британском ведомстве.

Напомним, что в пророссийских телеграм-каналах начали сообщать об увольнении генерала Мизинцева, прозванного "мясником Мариуполя".

Ранее стало известно, что осадой Мариуполя руководил лично генерал-полковник Мизинцев. До этого он руководил российской операцией в Сирии.