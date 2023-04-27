В РФ отправили в отставку "мясника Мариуполя" генерала Мизинцева, – росСМИ

Российский офицер возглавлял отдел материально-технического обеспечения ВС РФ, а прежде лично командовал штурмом Мариуполя, отдавая приказы бомбить гражданские дома, драмтеатр и роддом.

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Генерал-полковник Мизинцев был уволен с должности ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает "Медуза".

В пророссийских телеграм-каналах пишут об увольнении генерала Мизинцева, прозванного "мясником Мариуполя". Первым об этом сообщили пропагандист Александр Сладков и в телеграмм-канале "Рыбар". Однако они сами признают, что официального подтверждения информации нет. Также неизвестна точная причина увольнения Мизинцева.

Что известно о генерале Мизинцеве?

В марте 2022 года в Одесской ОВА сообщили, что осадой Мариуполя руководил лично генерал-полковник Мизинцев. До этого он руководил российской операцией в Сирии. Именно он, по словам тогдашнего спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, отдавал приказ бомбардировать Мариуполь, а также ударить по роддому в городе, Драмтеатре и гражданских домах. Практически он повторял в Мариуполе сирийский сценарий. После этого его и прозвали "мясником Мариуполя".

После оккупации Мариуполя в сентябре 2022 года Мизинцев был назначен на должность заместителя Минобороны РФ по материально-техническому обеспечению армии РФ. Известно, что российский офицер родом из Вологодской области РФ, в СМИ его также называют "любимцем Путина".

Напомним, 26 апреля в Google Maps обновили спутниковые снимки города Мариуполь после боевых действий. По данным городского совета, ВС РФ убили более 22 тысяч мирных людей, а также разрушили 1300 зданий в Мариуполе.