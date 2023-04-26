Как выглядит Мариуполь после боевых действий: Google Maps обновили спутниковые снимки города

По данным Мариупольского горсовета, российские войска разрушили более 1300 домов и убили более 22 тысяч мирных жителей.

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Сервис компании Google обновил спутниковые снимки Мариуполя. Теперь можно увидеть приблизительные масштабы ущерба, который нанесли оккупанты приазовскому городу. Обновленную карту можно посмотреть по ссылке.

Украинский гарнизон в Мариуполе оборонял город долгих 86 дней в полном окружении. Российские войска имели преимущество во всем: количестве живой силы, артиллерии и авиации. По данным Мариупольского городского совета, российские войска разрушили более 1300 домов и убили более 22 тысяч мирных жителей.

Стоит отметить, что спутниковые снимки не самые свежие, потому что некоторые из районов и домов оккупанты уже полностью снесли.

Одним из мест российских преступлений является Драмтеатр, который был разрушен в результате сброса двух авиабомб. На фото видны надпись "Дети" и последствия разрушения.

Разрушенный Драмтеатр и надпись "Дети" Драмтеатр к разрушению

Кроме этого видны последствия удара по роддому в Мариуполе.

Обстрел роддома

Известно, что украинские военные держали оборону на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, однако по сравнению с Азовсталью разрушения там меньше.

Разрушения на комбинате Ильича

Разрушения на Азовстали ВС РФ постоянно обстреливали Азовсталь

Также заметно, что торговые центры, которые были на въезде в Мариуполь, тоже разрушены. В случае с "Метро" оккупанты делали там гуманитарный центр.

Разрушены "Эпицентр", "Порт City" и другие ТЦ в Мариуполе

"Эпицентр" был уничтожен в первые дни полномасштабного вторжения

Напомним, 24 апреля городской совет Мариуполя показал, как сейчас выглядит уничтоженный город, в котором погибли десятки тысяч гражданских.

19 апреля волонтеры InformNapalm раскрыли российских офицеров, причастных к атакам Мариуполя.