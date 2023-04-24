"Город руин и выживания": местные власти показали, как сейчас выглядит Мариуполь (фото)

По данным городского совета, оккупанты убили более 22 тысяч мирных людей, а также разрушили более 1300 зданий.

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Мариупольский городской совет опубликовал фоторепортаж из оккупированного города, по которому виден уровень разрушений. Фото были опубликованы пресс-службой муниципалитета в понедельник, 24 апреля.

Оккупанты убили более 22 тысяч горожан, разрушили более 1300 зданий

По данным городских властей, россияне убили более 22 тысяч горожан, разрушили более 1300 зданий. Также оккупанты уничтожили ряд культурных и исторических памятников.

"Они превратили Мариуполь из города развития и возможностей, каким он был под украинским флагом, в город руин и выживания", — говорится в сообщении городской администрации.

Ситуация в Мариуполе — последние новости

Как сообщалось ранее, 13 апреля, российские войска массово перемещаются из Мелитопольского направления в Мариуполь. Агенты движения сопротивления заметили в последнюю неделю активную переброску техники и личного состава россиян.

В Мариуполе значительно увеличилось количество российской военной техники и личного состава оккупантов

Также 13 апреля стало известно, что в порт временно оккупированного Мариуполя зашло первое в 2023 году судно из Ростова-на-Дону. По словам городских властей, оккупанты показательно привезли строительные материалы, якобы для восстановления города, но в то же время изъяли для себя очередную выгоду.

В оккупированном Мариуполе был демонтирован памятник художнику Архипу Куинджи

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе россияне окрашивают дома, не производя ремонт, чтобы снаружи они выглядели нормально. По словам чиновника, российские оккупанты сейчас красят неотремонтированные дома, после чего активно выкладывают фото в соцсетях.

Напомним, 20 апреля сообщалось, что украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo за сделанный в Мариуполе снимок беременной женщины. Украинский фотокорреспондент получил звание "фотографа года".