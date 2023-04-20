"Хочу забыть, но не могу": украинец получил премию World Press Photo за снимок из Мариуполя

Евгений Малолетка в ночь на 24 февраля приехал в Мариуполь и больше двух недель снимал жизнь города, который ВС РФ начали штурмовать одним из первых. Там он сделал фото раненой беременной женщины, которое увидел весь мир.

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Украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo за сделанный в Мариуполе снимок беременной женщины. Об этом сообщило медиа Associated Press в четверг, 20 апреля.

Украинский фотокорреспондент получил звание "фотографа года" в конкурсе снимков, организованных World Press Photo.

Победу в конкурсе Малолетке принес снимок, сделанный 9 марта 2022 года на руинах роддома в Мариуполе, который обстреляли ракетами ВС РФ. Фотограф запечатлел, как полицейские несут на носилках окровавленную беременную женщину. Свою левую руку она держит на животе.

Это была 32-летняя женщина Ирина Калинина. Она скончалась от полученных травм через полчаса после того, как ее ребенок по имени Мирон родился мертвым.

"Евгений Малолетка запечатлел один из самых ярких образов российско-украинской войны в невероятно сложных обстоятельствах. Без его непоколебимой храбрости мало что было бы известно об одном из самых жестоких нападений России. Мы очень гордимся им", — сказала исполнительный редактор AP Джули Пейс.

А сам фотограф в интервью журналистам признался, что до сих пор не может забыть смертельно раненую украинку, которую он сфотографировал.

"Для меня это момент, который я все время хочу забыть, но не могу. История навсегда останется со мной", — сказал он.

Кого и за что награждают премией World Press Photo

С 1955 года независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, World Press Photo Contest награждает фотографов за лучшие снимки, внесшие вклад в фотожурналистику за прошедший год.

Конкурс проводиться в 6 регионах мира: Африке, Азии, Европе, Северной и Центральной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Океании.

Фотографы и фотожурналисты могут подавать свои работы в нескольких номинациях: одиночные фотографии, фотоистории, долгосрочные проекты и открытый формат.

Церемония награждения проходит в Oude Kerk в Амстердаме.

Евгений Малолетка: что известно об украинском фотографе

Евгений Малолетка — украинский фотокорреспондент, получивший широкую известность после фоторепортажа о блокаде Мариуполя во время вторжения России в Украину в марте 2022 года.

Лауреат 2022 международной журналистской премии имени Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards) от Международного центра журналистов.

Мужчина родился в Бердянске. Начал сотрудничать как фотожурналист с агентствами УНИАН и PHL. Позже он работал фрилансером и сотрудничал с Associated Press, Al Jazeera и Der Spiegel.

В 2013—2014 году Малолетка освещал события Революции Достоинства. А в 202-2021 годах фотограф работал с темой пандемии коронавируса.

В ночь на 24 февраля 2022 года Евгений Малолетка приехал в Мариуполь, чтобы снять материалы для Associated Press. Там фотокорреспондент пробыл до 14 марта 2022 года. На подконтрольную ВСУ территорию мужчина выехал по гуманитарному коридору.

Напомним, 2 марта 2023 года стало известно, что украинские журналисты, снявшие "20 дней в Мариуполе", стали лауреатами престижной медиа-премии. Василиса Степаненко и Мстислав Чернов стали победителями одной из самых престижных медиа-премий мира — британской Royal Television Society 2023.

Кроме того 3 февраля 2023 года Фокус писал о том, что украинская лента о войне получила престижный приз в США. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил на днях приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance.