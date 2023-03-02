Украинские журналисты, снявшие "20 дней в Мариуполе", стали лауреатами престижной медиа-премии

Видеожурналист Мстислав Чернов не смог сам получить премию, так сейчас находится под Бахмутом. А журналистка Василиса Степаненко получила награду в номинации "Молодой талант года".

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Украинские журналисты Василиса Степаненко и Мстислав Чернов стали победителями одной из самых престижных медиа-премий мира — британской Royal Television Society 2023.Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Видеожурналист, писатель и корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов был номинирован в седьмой раз и победил в третий раз. Ранее он был побеждал в 2015 году в категории "Молодой талант года", и в 2016-м в категории "Оператор года".

Василиса Степаненко впервые попала в шорт-лист премии и сразу победила — жюри впечатлили ее репортажи из Изюма и расследование событий в Мариуполе, где она дебютировала как оператор.

[ + – ] Журналистка Василиса Степаненко Фото: Instagram Vasilisa Stepanenko

"Несколько судей были в слезах, слушая выступление Василисы. Она продемонстрировала удивительную храбрость и невероятное упорство. Все, что мы знаем об ужасных событиях в Мариуполе, мы знаем из ее работы, когда ей было только 22 года", – отметили организаторы премии.

Сам Чернов не мог присутствовать на вручении премии. Сейчас он находится под Бахмутом. Его речь зачитал вице-президент AP Дерл МакКрадден.

"Девять лет назад я стоял на этой сцене, получая награду "Молодой талант года". Это был один из самых счастливых моментов моей жизни, но, я должен признаться, что чувствовал себя ужасно. В то время российские войска бомбили и пытались захватить город Дебальцево в Украине. Я обвинял себя, что не был там и не снимал это. Сегодня те же российские войска бомбят и пытаются захватить город Бахмут, всего в 50 километрах от Дебальцево. Девять лет прошло, девять лет борьбы и, кажется, ничего не изменилось. Однако, благодаря работе международных и украинских журналистов, мир наконец-то видит правду и настоящее, страшное лицо и масштаб российского вторжения в Украину", — говорится в речи Чернова.

Также сразу в двух номинациях: "Освещение международных новостей" и "Эксклюзив года" был отмечен фильм "20 дней в Мариуполе", созданный из видеоматериалов Чернова, которые он с риском для жизни вывез из окруженного российскими военными города.

Ранее этот фильм уже получил приз зрительских симпатий на фестивале "Сандэнс", крупнейшем фестивале независимого кино в США.

[ + – ] Премьера фильма "20 дней в Мариуполе" на кинофестивале Sundance в США Фото: Facebook Mstyslav Chernov

Европейская премьера премьера фильма состоится в марте 2023 года на Копенгагенском международном фестивале документального кино CPH: DOX.

Фильм "20 дней в Мариуполе" стал для Чернова режиссерским дебютом. Он и его коллега Евгений Малолетка прибыли в Мариуполь 24 февраля 2022 года в составе команды Associated Press. И они оставались в осажденном ВС РФ городе даже когда его покинули остальные иностранные журналисты.

Именно Мстислав снял разбомбленный российскими войсками роддом № 3. Им удалось покинуть город только 15 марта по гуманитарному коридору.

Благодаря работе Евгения и Мстислава мир узнал о военных преступлениях россиян и многочисленных жертвах среди мирного населения. Российские СМИ назвали кадры, снятые журналистами "фейком", а раненных беременных женщин из 3-го роддома Мариуполя "нанятыми актрисами".

[ + – ] Трейлер фильма "20 дней в Мариуполе" на кинофестивале "Сандэнс"

Напомним, премия RTS является одной из самых престижных в мире. Она основана одноименным Royal Television Society — старейшим телевизионным сообществом в мире, созданным в Великобритании в 1927 году. Статус "Королевской" премия получила в 1966 году. В 1997 году ее покровителем стал принц Уэльский.

Ранее за съемки в Мариуполе команда AP и Мстислав Чернов лично получили премии Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премию имени Георгия Гонгадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award, Bayeux Calvados-Normandy Award, Elijah Parish Awards, CJFE International Press Freedom Award.

Напомним, Мстислав Чернов — украинский видеожурналист, фотограф, писатель, художник и корреспондент американского новостного агенства The Associated Press. Автор романа "Времена сновидений". Международную карьеру журналиста начал во время протестов на площади Таксим в Стамбуле. Работал оператором во время конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии, секторе Газа

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет вернуть оккупированный Мариуполь уже в 2023 году. Генерал Залужный отметил, что воюет за свой дом, свою семью и свою страну.