Українські журналісти, які зняли "20 днів у Маріуполі", стали лауреатами престижної медіапремії

Відеожурналіст Мстислав Чернов не зміг сам отримати премію, оскільки зараз перебуває під Бахмутом. А журналістка Василиса Степаненко отримала нагороду в номінації "Молодий талант року".

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Українські журналісти Василіса Степаненко та Мстислав Чернов стали переможцями однієї з найпрестижніших медіапремій світу — британської Royal Television Society 2023. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Відеожурналіст, письменник і кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов був номінований усьоме та переміг утретє. Раніше він перемагав у 2015 році в категорії "Молодий талант року" та у 2016-му в категорії "Оператор року".

Василіса Степаненко вперше потрапила в шорт-лист премії та одразу перемогла — журі вразили її репортажі з Ізюма та розслідування подій у Маріуполі, де вона дебютувала як операторка.

[ + – ] Журналістка Василіса Степаненко Фото: Instagram Vasilisa Stepanenko

"Кілька суддів були в сльозах, слухаючи виступ Василіси. Вона продемонструвала дивовижну хоробрість і неймовірну завзятість. Усе, що ми знаємо про жахливі події в Маріуполі, ми знаємо з її роботи, коли їй було лише 22 роки", — зазначили організатори премії.

Сам Чернов не міг бути присутнім на врученні премії. Нині він перебуває під Бахмутом. Його промову зачитав віцепрезидент AP Дерл Мак-Крадден.

"Дев'ять років тому я стояв на цій сцені, отримуючи нагороду "Молодий талант року". Це був один із найщасливіших моментів мого життя, але, я повинен зізнатися, що почувався жахливо. Тоді російські війська бомбили та намагалися захопити місто Дебальцеве в Україні. Я звинувачував себе, що не був там і не знімав це. Сьогодні ті ж російські війська бомбять і намагаються захопити місто Бахмут, усього за 50 кілометрів від Дебальцевого. Дев'ять років минуло, дев'ять років боротьби, і, здається, нічого не змінилося. Однак завдяки роботі міжнародних і українських журналістів світ нарешті бачить правду й справжнє, страшне обличчя та масштаб російського вторгнення в Україну", — йдеться в промові Чернова.

Також одразу у двох номінаціях "Освітлення міжнародних новин" і "Ексклюзив року" було відзначено фільм "20 днів у Маріуполі", створений із відеоматеріалів Чернова, які він із ризиком для життя вивіз із оточеного російськими військовими міста.

Раніше цей фільм уже отримав приз симпатій глядачів на фестивалі "Санденс", найбільшому фестивалі незалежного кіно в США.

[ + – ] Прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі" на кінофестивалі Sundance у США Фото: Facebook Mstyslav Chernov

Європейська прем'єра прем'єра фільму відбудеться в березні 2023 року на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH: DOX.

Фільм "20 днів у Маріуполі" став для Чернова режисерським дебютом. Він і його колега Євген Малолєтка прибули в Маріуполь 24 лютого 2022 року в складі команди Associated Press. І вони залишалися в оточеному ЗС РФ місті навіть коли його залишили інші іноземні журналісти.

Саме Мстислав зняв розбомблений російськими військами пологовий будинок № 3. Їм вдалося залишити місто лише 15 березня гуманітарним коридором.

Завдяки роботі Євгена та Мстислава світ дізнався про воєнні злочини росіян і численні жертви серед мирного населення. Російські ЗМІ назвали кадри, зняті журналістами, "фейком", а поранених вагітних жінок із 3-го пологового будинку Маріуполя "найнятими акторками".

[ + – ] Трейлер фільму "20 днів у Маріуполі" на кінофестивалі "Санденс"

Нагадаємо, премія RTS є однією з найпрестижніших у світі. Вона заснована однойменною Royal Television Society — найстарішою телевізійною спільнотою у світі, створеною у Великій Британії у 1927 році. Статус "Королівської" премія отримала 1966 року. 1997 року її покровителем став принц Уельський.

Раніше за зйомки в Маріуполі команда AP і Мстислав Чернов особисто отримали премії Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премію імені Георгія Гонгадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Awards, Bayeux Calvados-Normandy Awards, Elijah Parish Awards.

Нагадаємо, Мстислав Чернов — український відеожурналіст, фотограф, письменник, художник і кореспондент американської новинної агенції The Associated Press. Автор роману "Часи сновидінь". Міжнародну кар'єру журналіста розпочав під час протестів на площі Таксім у Стамбулі. Працював оператором під час конфліктів в Афганістані, Іраку, Сирії, секторі Газа.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе повернути окупований Маріуполь уже 2023 року. Генерал Залужний зазначив, що воює за свій дім, свою сім'ю та свою країну.